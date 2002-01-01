プロフィール

エンジニア15年〜弁理士5年と弁護士としては異例の経歴を持ち、技術系分野に精通。知的財産や技術系法務のエキスパートとして、数多くの中小企業を支援。自身が僧籍を持つ立場から宗教法人のサポートも手掛ける。

1981年：大阪大学基礎工学部 物性物理工学科 卒業 1981年：オンキョー株式会社 音響技術研究所 入社 1993年：ローム株式会社 通信LSI開発室 1993年：弁理士登録 2002年：第56期司法修習生 2003年：弁護士登録（京都弁護士会） 2011年：京都北山特許法律事務所

実績

【公益活動など】

〈会務・公務活動〉

・京都家庭裁判所 家事調停委員

・京都弁護士会 綱紀委員会委員

・京都弁護士会 弁護士法照会審査室員

・京都弁護士会 情報問題委員会委員

・京都先端科学大学 研究倫理審査委員

・向日市 情報公開・個人情報保護審査会委員（～2018年）

・乙訓福祉施設事務組合 情報公開・個人情報保護審査会委員（～2017年）

・相楽郡広域事務組合 情報公開・個人情報保護審査会委員（～2016年）

・㈳デジタル放送推進協会 法律家相談員（～2011年9月）

〈著作〉

・脳神経外科をとりまく医療・社会環境「医療と知的財産権」

NEUROLOGICAL SURGERY 脳神経外科（2006年9月10日発行）掲載

