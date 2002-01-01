知的財産や技術系法務に強い理系出身の法律のプロ
京都北山特許法律事務所
プロフィール
弁護士 ／ 拾井央雄プロの一番の強み
エンジニア〜弁理士の経験を活かし技術系企業の法務をサポート
エンジニア15年〜弁理士5年と弁護士としては異例の経歴を持ち、技術系分野に精通。知的財産や技術系法務のエキスパートとして、数多くの中小企業を支援。自身が僧籍を持つ立場から宗教法人のサポートも手掛ける。
経歴
1981年：大阪大学基礎工学部 物性物理工学科 卒業
1981年：オンキョー株式会社 音響技術研究所 入社
1993年：ローム株式会社 通信LSI開発室
1993年：弁理士登録
2002年：第56期司法修習生
2003年：弁護士登録（京都弁護士会）
2011年：京都北山特許法律事務所
実績
【公益活動など】
〈会務・公務活動〉
・京都家庭裁判所 家事調停委員
・京都弁護士会 綱紀委員会委員
・京都弁護士会 弁護士法照会審査室員
・京都弁護士会 情報問題委員会委員
・京都先端科学大学 研究倫理審査委員
・向日市 情報公開・個人情報保護審査会委員（～2018年）
・乙訓福祉施設事務組合 情報公開・個人情報保護審査会委員（～2017年）
・相楽郡広域事務組合 情報公開・個人情報保護審査会委員（～2016年）
・㈳デジタル放送推進協会 法律家相談員（～2011年9月）
〈著作〉
・脳神経外科をとりまく医療・社会環境「医療と知的財産権」
NEUROLOGICAL SURGERY 脳神経外科（2006年9月10日発行）掲載
DATA
- 氏名
- 拾井央雄（ひろいおうゆう）
- 事務所名
- 京都北山特許法律事務所
- 事業内容
- 弁護士業務
- 専門分野
-
〈企業様向け〉
知的財産・技術系の法務支援など
〈個人様向け〉
離婚・親族／相続・遺言／破産・債務整理／交通事故／不法行為など
〈寺院・宗教法人様向け〉
寺院の運営／墓地の運営／不動産経営／弁護士の活用方法など
- 住所
-
〒604-0857
京都府 京都市中京区烏丸通二条上る ヤサカ烏丸御所南ビル3F
- 電話
-
075-241-2588
- 営業時間
- 9:30〜17:30（公式HPのフォーム相談受付24時間）
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://www.kkip-law.org/
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担当拾井央雄（ひろいおうゆう）