なりたい自分を知り、その人らしい働き方で毎日を笑顔にするプロ
ワークライフキャリアサポート S.REACH
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プロフィール
キャリアコンサルタント ／ 北陽一プロの一番の強み
笑顔で課題に取り組み、キャリアアップと人としての成長を支援
社内キャリアチェンジにより、ダブルワークを実践中のキャリアカウンセラーが、なりたい自分と現状とのズレに悩む人のキャリアアップと人間的成長をサポート。笑顔で課題に取り組む力を育みます。
経歴
2008年 電子部品メーカーに就職
2021年4月 電子部品メーカーのプロセスエンジニアから人材エンジニアへキャリアチェンジ
9月 コーチング講師として社内活動を開始。100名の社内コーチを輩出
2022年3月 副業として「ワークライフキャリアサポート S.REACH」創業
DATA
- 氏名
- 北陽一（きたよういち）
- 会社名
- ワークライフキャリアサポート S.REACH
- 事業内容
-
個人向けのキャリアコンサルティング、コーチング、カウンセリング
企業担当者向けの、組織開発(組織風土改革)アドバイス、キャリアコンサルタント
心理カウンセリング
- 職種
- キャリアコンサルタント
- 資格
-
国家資格 キャリアコンサルタント
一般財団法人日本技能開発協会 コーチングプロフェッショナル
一般財団法人日本能力開発推進協会 上級心理カウンセラー
一般財団法人日本能力開発推進協会 JADP認定メンタル心理カウンセラー
日本キャリア開発協会（JCDA）キャリア・デベロップメント・アドバイザー
合同会社ナンバーツー コーチング忍者
- 住所
-
〒921-8843
石川県 野々市市
- 営業時間
-
平日 18:00～22:00
土・日 9:00～17:00
- 定休日
- 無休
- ホームページ
- https://www.sreach-2.com/
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