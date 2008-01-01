キャリアコンサルタント ／ 北陽一プロの一番の強み

笑顔で課題に取り組み、キャリアアップと人としての成長を支援

社内キャリアチェンジにより、ダブルワークを実践中のキャリアカウンセラーが、なりたい自分と現状とのズレに悩む人のキャリアアップと人間的成長をサポート。笑顔で課題に取り組む力を育みます。