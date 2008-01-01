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北陽一

なりたい自分を知り、その人らしい働き方で毎日を笑顔にするプロ

北陽一（きたよういち） ／ キャリアコンサルタント

ワークライフキャリアサポート　S.REACH

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090-1317-6147

プロフィール

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キャリアコンサルタント ／ 北陽一プロの一番の強み

笑顔で課題に取り組み、キャリアアップと人としての成長を支援

社内キャリアチェンジにより、ダブルワークを実践中のキャリアカウンセラーが、なりたい自分と現状とのズレに悩む人のキャリアアップと人間的成長をサポート。笑顔で課題に取り組む力を育みます。

経歴

2008年　　 電子部品メーカーに就職
2021年4月　電子部品メーカーのプロセスエンジニアから人材エンジニアへキャリアチェンジ
　　　 9月　コーチング講師として社内活動を開始。100名の社内コーチを輩出
2022年3月　副業として「ワークライフキャリアサポート　S.REACH」創業

DATA

氏名
北陽一（きたよういち）
会社名
ワークライフキャリアサポート　S.REACH
事業内容
個人向けのキャリアコンサルティング、コーチング、カウンセリング
企業担当者向けの、組織開発(組織風土改革)アドバイス、キャリアコンサルタント
心理カウンセリング
職種
キャリアコンサルタント
資格
国家資格 キャリアコンサルタント
一般財団法人日本技能開発協会 コーチングプロフェッショナル
一般財団法人日本能力開発推進協会 上級心理カウンセラー
一般財団法人日本能力開発推進協会 JADP認定メンタル心理カウンセラー
日本キャリア開発協会（JCDA）キャリア・デベロップメント・アドバイザー
合同会社ナンバーツー コーチング忍者
住所
〒921-8843
石川県 野々市市
電話
090-1317-6147
営業時間
平日　　18:00～22:00
土・日　9:00～17:00
定休日
無休
ホームページ
https://www.sreach-2.com/
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