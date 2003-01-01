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髙橋慎吾

子どものやる気を引き出し、自主創造力を育む教育のプロ

髙橋慎吾（たかはししんご） ／ 塾講師

共生舎

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お問い合わせ
090-6878-7168

プロフィール

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塾講師 ／ 髙橋慎吾プロの一番の強み

実社会を意識した学びの場づくりと、対話を重視した個別指導

「主体的・対話的で深い学び」を実践する塾、フリースクール、オンラインスクールを展開。地域や学年、習熟度の垣根を超えた生徒が同じ教室に集い、個々の学びを深めるインクルーシブ教育を実践する。

DATA

氏名
髙橋慎吾（たかはししんご）
会社名
共生舎
事業内容
学習塾運営
フリースクール運営
オンライン学習指導
職種
塾講師
資格
一般社団法人北海道商工会議所連合会 北海道観光マスター
住所
〒050-0085
北海道 室蘭市輪西町2丁目3番1号
電話
090-6878-7168
営業時間
毎週月～金17：00（火曜18：00）〜21：00　※火・金は、フリースクールのため9：00〜12：00も営業（祝日と重なっても原則営業です）
定休日
土・日
ホームページ
https://m-kyouseisha.com/
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