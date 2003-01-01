塾講師 ／ 髙橋慎吾プロの一番の強み

実社会を意識した学びの場づくりと、対話を重視した個別指導

「主体的・対話的で深い学び」を実践する塾、フリースクール、オンラインスクールを展開。地域や学年、習熟度の垣根を超えた生徒が同じ教室に集い、個々の学びを深めるインクルーシブ教育を実践する。