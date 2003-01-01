子どものやる気を引き出し、自主創造力を育む教育のプロ
共生舎
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プロフィール
塾講師 ／ 髙橋慎吾プロの一番の強み
実社会を意識した学びの場づくりと、対話を重視した個別指導
「主体的・対話的で深い学び」を実践する塾、フリースクール、オンラインスクールを展開。地域や学年、習熟度の垣根を超えた生徒が同じ教室に集い、個々の学びを深めるインクルーシブ教育を実践する。
DATA
- 氏名
- 髙橋慎吾（たかはししんご）
- 会社名
- 共生舎
- 事業内容
-
学習塾運営
フリースクール運営
オンライン学習指導
- 職種
- 塾講師
- 資格
- 一般社団法人北海道商工会議所連合会 北海道観光マスター
- 住所
-
〒050-0085
北海道 室蘭市輪西町2丁目3番1号
- 営業時間
- 毎週月～金17：00（火曜18：00）〜21：00 ※火・金は、フリースクールのため9：00〜12：00も営業（祝日と重なっても原則営業です）
- 定休日
- 土・日
- ホームページ
- https://m-kyouseisha.com/
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担当髙橋慎吾（たかはししんご）