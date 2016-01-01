お仏壇とお墓のプロ
株式会社「ひょうま」益田店
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プロフィール
植田仁司プロの一番の強み
お客さまのご要望にきめ細かく対応します
多様な品ぞろえと店舗網を生かして、お客さまのご要望にきめ細かく対応。最適なご供養の形を提案いたします。
経歴
2012年 株式会社「ひょうま」入社
2016年 仏事コーディネーター取得
2016年 お墓ディレクター2級取得
2018年 終活カウンセラー初級取得
2021年 益田店店長
DATA
- 氏名
- 植田仁司（うえだひとし）
- 店名
- 株式会社「ひょうま」益田店
- 事業内容
- 仏壇、仏具・寺院用仏具・墓石の製造販売
- 専門分野
- 仏壇、仏具・寺院用仏具・墓石の製造販売
- 住所
-
〒698-0041
島根県 益田市高津5-28-16
- 営業時間
- 9：00～18：00
- 定休日
- なし ※年始にお休みをいただく場合がございます
- ホームページ
- http://www.hyoma.net
- 会社情報
-
■株式会社「ひょうま」
事業内容
仏壇、仏具・寺院用仏具・墓石の製造販売
介護保険事業
（グループホーム 11施設）
（デイサービス 2施設）
（居宅介護支援事業所 1施設）
ヘルスケア事業（接骨院）
納入実績
島根県石見地区
順念寺様・専光寺様・西福寺様・教西寺様・清源寺様・得台寺様・妙義寺様・光楽寺様・
西円寺様・光尊寺様・真光寺様・教正寺様・浄念寺様・柿本神社様ほか
大田・松江地域
西光寺様・竹薗寺様・圓照寺様・恩敬寺様・福泉坊様・西連寺様・真向寺様・覚王寺様・
光善寺様・一念寺様・福応寺様・西臨寺様・敬願寺様・西楽寺様・福応寺様・願勝寺様・
瑞泉寺様・長徳寺様・松江市役所(納骨堂)ほか
鳥取県・岡山県
覚応寺様・緑浄寺様・法林寺様・光澤寺様・和泉寺様・宝禅寺様・本厳寺様・当林寺様・
山形八幡宮様ほか
広島県
明覚寺様・西光寺様・光徳寺様・西願寺様・興学寺様・高林寺様・善照寺様・常順寺様
ほか
兵庫県・京都府
光明寺様・願船寺様・浄土寺様ほか
- 店舗情報
-
益田本店
〒698-0041 島根県益田市高津5-28-16
フリーダイヤル 0800-888-1002（通話無料）
電話番号 0856-23-3335
浜田店
〒697-0026 島根県浜田市田町762-3
フリーダイヤル 0800-888-1003（通話無料）
電話番号 0855-23-0671
大田店
〒694-0064 島根県大田市大田町大田イ196-9
フリーダイヤル 0800-888-1004（通話無料）
電話番号 0854-82-2663
可部店
〒731-0211 広島県広島市安佐北区三入3-3-17
フリーダイヤル 0800-888-1011（通話無料）
電話番号 082-516-8567
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