よりよい解決方法を親身に考える法律の専門家
里村総合法律事務所
プロフィール
弁護士 ／ 里村格プロの一番の強み
誠実・丁寧・公正にクライアントに寄り添う
トラブルを抱える依頼者に向き合い、丁寧に話を聞くことがモットー。難解で分かりにくい法律を分かりやすく説明し、不動産問題、労働問題、家事事件など民事事件全般で解決に導きます。
DATA
- 氏名
- 里村格（さとむらいたる）
- 会社名
- 里村総合法律事務所
- 事業内容
-
企業法務
不動産問題
労働問題
一般民事
家事事件
- 職種
- 弁護士
- 資格
- 弁護士
- 住所
-
〒530-0044
大阪府 大阪市北区東天満1-11-15 若杉グランドビル別館8階
- 電話
-
06-6314-6617
- 営業時間
-
平日9:00～19:00
事前予約で時間外対応可能です
- 定休日
- 土曜、日曜、祝日
- ホームページ
- https://satomura-law.com/
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