不動産コンサルタント ／ 黒島誉乃プロの一番の強み

借地権や共有不動産など、権利関係が複雑な不動産取引に特化

不動産業界で10年以上の経験をもとに、借地・底地、共有不動産など、複数権者が絡む不動産の権利調整業務を得意とします。相続や贈与のほか、軍用地投資や民泊など沖縄の特色を生かした不動産投資にも精通。