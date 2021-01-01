借地・底地など権利調整に強い不動産コンサルティングのプロ
株式会社エージェント
プロフィール
不動産コンサルタント ／ 黒島誉乃プロの一番の強み
借地権や共有不動産など、権利関係が複雑な不動産取引に特化
不動産業界で10年以上の経験をもとに、借地・底地、共有不動産など、複数権者が絡む不動産の権利調整業務を得意とします。相続や贈与のほか、軍用地投資や民泊など沖縄の特色を生かした不動産投資にも精通。
経歴
大学卒業後、不動産会社2社で勤務。不動産賃貸・売買、不動産管理などに約5年、相続、借地底地などの不動産コンサルティングに約4年携わる。
2021年 「株式会社エージェント」設立。
DATA
- 氏名
- 黒島誉乃（くろしまあやの）
- 会社名
- 株式会社エージェント
- 事業内容
-
■不動産コンサルティング：権利調整（借地、底地、居抜きなど）／相続や贈与、離婚に伴う不動産の分割協議サポート／不動産投資（マンション・アパート、軍用地投資など）／空き家・空き地の活用
■不動産買い取り・売買仲介
- 職種
- 不動産コンサルタント
- 資格
-
宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター
相続診断士
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 住所
- 沖縄県 沖縄市
- 電話
-
098-971-5151
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土・日曜日、祝日 ※事前予約をいただければ、定休日・営業時間外のご相談に応じます
- ホームページ
- https://www.agent-r-e.co.jp/
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担当黒島誉乃（くろしまあやの）