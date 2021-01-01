ISO30414準拠、人事戦略構築のプロ
株式会社Trust Assets
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プロフィール
人事戦略コンサルタント ／ 高木慎太朗プロの一番の強み
「絆ポイント」の概念を元に「個」を最大化、人的資本経営を導く
「個」の力の最大化を支援。ISO30414に準拠する形で、企業の人的資本経営に伴走。人事評価制度の構築や階層別研修、独自システムによる1on1の導入、エンゲージメントスコア測定など、多角的にサポート。
経歴
東証プライム上場企業で約23年勤務。うち営業歴15年、マネージャー（組織長）歴8年。
2021年 「株式会社Trust Assets」を設立。
DATA
- 氏名
- 高木慎太朗（たかぎしんたろう）
- 会社名
- 株式会社Trust Assets
- 事業内容
-
■人的資本経営支援全般
ISO30414認定取得支援、人的資本経営コンサルティング、人事評価制度構築、エンゲージメント向上、1on1の展開と定着、階層別研修など
- 職種
- 人事戦略コンサルタント
- 資格
- ISO30414リードコンサルタント/アセッサー
- 住所
- 岡山県 岡山市北区
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://www.trustassets.jp/
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担当高木慎太朗（たかぎしんたろう）