人事戦略コンサルタント ／ 高木慎太朗プロの一番の強み

「絆ポイント」の概念を元に「個」を最大化、人的資本経営を導く

「個」の力の最大化を支援。ISO30414に準拠する形で、企業の人的資本経営に伴走。人事評価制度の構築や階層別研修、独自システムによる1on1の導入、エンゲージメントスコア測定など、多角的にサポート。