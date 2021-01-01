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高木慎太朗

ISO30414準拠、人事戦略構築のプロ

高木慎太朗（たかぎしんたろう） ／ 人事戦略コンサルタント

株式会社Trust Assets

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050-5897-2791

プロフィール

高木慎太朗プロの写真

人事戦略コンサルタント ／ 高木慎太朗プロの一番の強み

「絆ポイント」の概念を元に「個」を最大化、人的資本経営を導く

「個」の力の最大化を支援。ISO30414に準拠する形で、企業の人的資本経営に伴走。人事評価制度の構築や階層別研修、独自システムによる1on1の導入、エンゲージメントスコア測定など、多角的にサポート。

経歴

東証プライム上場企業で約23年勤務。うち営業歴15年、マネージャー（組織長）歴8年。
2021年　「株式会社Trust Assets」を設立。

DATA

氏名
高木慎太朗（たかぎしんたろう）
会社名
株式会社Trust Assets
事業内容
■人的資本経営支援全般　
ISO30414認定取得支援、人的資本経営コンサルティング、人事評価制度構築、エンゲージメント向上、1on1の展開と定着、階層別研修など
職種
人事戦略コンサルタント
資格
ISO30414リードコンサルタント/アセッサー
住所
岡山県 岡山市北区
電話
050-5897-2791
営業時間
9:00～17:00
定休日
土・日曜日、祝日
ホームページ
https://www.trustassets.jp/
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