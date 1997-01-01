退職金と〝じぶん年金〟の充実を図る資産形成のプロ
有限会社サクセスプラン
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プロフィール
資産所得倍増プランアドバイザー ／ 池田隆プロの一番の強み
中立の立場で、企業の退職金制度と個人の資産形成をアドバイス
老後資金の要となる退職金と〝じぶん年金〟の充実を目指し、企業と個人を中立の立場でサポート。企業型確定拠出年金の投資教育や退職金制度の見直し、iDeCoやつみたてNISAなどの最大限の活用アドバイス。
経歴
会計事務所などでの勤務を経て、
1997年 「有限会社サクセスプラン」創業
DATA
- 氏名
- 池田隆（いけだたかし）
- 会社名
- 有限会社サクセスプラン
- 事業内容
-
・DCプランナー業務：企業型確定拠出年金（DC）の設計・導入、投資教育 など
・投資信託相談業務：つみたてNISA（少額投資非課税制度）、iDeCo（個人型確定拠出年金）
・ファインシャルプランニング：資産形成、資産運用
- 職種
- 資産所得倍増プランアドバイザー
- 資格
-
CFP（日本FP協会）
DCプランナー 2級（日本商工会議所）
中小企業診断士（経済産業省）
- 住所
-
〒948-0031
新潟県 十日町市山本町1丁目204番地
- 電話
-
025-757-2058
- 営業時間
- 8:30～17:30
- 定休日
- 日曜、祝日
- ホームページ
- http://www.successplan.jp/
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