「努力」と「成果」をつなげる企業研修・経営支援のプロ
合同会社コンパスマネジメント
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プロフィール
経営コンサルタント ／ 谷口智彦プロの一番の強み
体験型研修と戦略MQ会計を用いて「稼ぐ力」を強化
元会社経営者としての体験を踏まえ、数量重視で実感が容易な「戦略MQ会計」で経営を支援。経営者と社員が共に経営者目線で参加する体験型研修で、経営全体を見る目を養い、各人の努力を企業の成果につなげる。
DATA
- 氏名
- 谷口智彦（たにぐちともひこ）
- 会社名
- 合同会社コンパスマネジメント
- 事業内容
- MG（MQ戦略ゲーム）研修、TOC（制約条件の理論）研修、ビズストーム研修、戦略MQ会計講義、新規事業計画及び予算の作成支援、補助金申請書類の作成支援、経営改善計画の作成、売上・財務分析及び改善策のご提案、会社設立・事業承継等のご相談、各種研修・セミナーの開催、マイツール教室および導入サポート
- 職種
- 経営コンサルタント
- 資格
-
中小企業診断士
株式会社西研究所 MGインストラクター
- 住所
-
〒921-8034
石川県 金沢市泉野町4-9-5 スプリングテラス泉野101
- 営業時間
- 9:00〜17:00
- 定休日
- 土・日曜、祝日
- ホームページ
- https://compass-mgt.com/
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担当谷口智彦（たにぐちともひこ）