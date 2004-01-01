ナチュラルフードを使った料理のプロ
ナチュラルフードクッキング教室
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プロフィール
料理研究家 ／ 藤村喜美子プロの一番の強み
ナチュラルフードを使う健康的でおいしい野菜料理の作り方を伝授
ナチュラルフードを使った健康的でおいしい野菜料理の作り方を日々研究し、その調理法をお教えしています。生徒一人一人の体質に合わせた野菜料理の作り方を学べるようレッスンは基本一対一で行います。
DATA
- 氏名
- 藤村喜美子（ふじむらきみこ）
- 教室名
- ナチュラルフードクッキング教室
- 事業内容
-
料理教室の運営
ナチュラルフード・コーディネーター養成講座の運営
- 職種
- 料理研究家
- 資格
-
ナチュラルフード・コーディネーター
環境アレルギーアドバイザー
- 住所
-
〒654-0103
兵庫県 神戸市須磨区白川台4-23-22
- 電話
-
090-8368-1352
事前に予約が必要です。
- 営業時間
- 9:00～15:00
- 定休日
- 日曜日
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ナチュラルフードクッキング教室
担当藤村喜美子（ふじむらきみこ）