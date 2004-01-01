料理研究家 ／ 藤村喜美子プロの一番の強み

ナチュラルフードを使う健康的でおいしい野菜料理の作り方を伝授

ナチュラルフードを使った健康的でおいしい野菜料理の作り方を日々研究し、その調理法をお教えしています。生徒一人一人の体質に合わせた野菜料理の作り方を学べるようレッスンは基本一対一で行います。