英語講師 ／ TEX 二井原プロの一番の強み

英語は究極の遊び！楽しみながら一緒に壁を乗り越えます

英語講師歴約20年の代表者自ら個別指導カリキュラムで目標達成へ伴走指導。プロの技術で結果にこだわり、たった一人の生徒さんに誠心誠意寄り添います。