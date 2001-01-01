個別オンライン指導で目標達成へ導く英語指導のプロ
英語パーソナルジム HIET(ヒート)／ High Intensity English Training
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プロフィール
英語講師 ／ TEX 二井原プロの一番の強み
英語は究極の遊び！楽しみながら一緒に壁を乗り越えます
英語講師歴約20年の代表者自ら個別指導カリキュラムで目標達成へ伴走指導。プロの技術で結果にこだわり、たった一人の生徒さんに誠心誠意寄り添います。
経歴
予備校で 「東大クラス」 を4年連続担当。大学受験映像講座・ライブ配信授業担当。
複数の私立高校で医学部・受験対策講座の担当を歴任。英検1級。
模試・教材作成チームに所属。
新聞の入試解答速報担当（関西学院大経済・兵庫県立大）
予備校テキスト「共通テスト英語」 作成チーム所属等歴任。
実績
指導合格実績：
英:The University of Edinburgh
東京大学・京都大学・国公立医学部 多数。
英検®1級 2次試験対策まで含めて合格。（高校3年生）
TOEIC ® 500点第から860点突破 （1年6か月）
DATA
- 氏名
- TEX 二井原（てっくすにいはら）
- 教室名
- 英語パーソナルジム HIET(ヒート)／ High Intensity English Training
- 事業内容
-
個別指導のオンライン英語塾
□ 大学受験
□ 医学部受験
□ 英検® 3級～1級
□ TOEIC®
□ 難関高校受験
□ 大人のやり直し英語
□ シニヤ世代のやり直し英語
□ 大学受験 映像講座 (上記受講者のみ対象）
【Lesson料金】
1回80分：￥8,000 … 週1回（月4回）から
＊指導内容に応じて別途過去問などの市販教材を購入いただく場合があります
- 職種
- 英語講師
- 住所
- 兵庫県 明石市
- 営業時間
- 9:00～21:00で授業開始
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英語パーソナルジム HIET(ヒート)／ High Intensity English Training
担当TEX 二井原（てっくすにいはら）