安定した調剤・服薬サポートで地域に頼りにされる薬剤師
こめ薬局
プロフィール
薬剤師 ／ 宮澤孝全プロの一番の強み
精米店の流れを汲み、地域に根差した薬剤・医療情報の安定供給
安定した薬剤供給を心掛け、処方箋調剤や服薬指導と並行して、薬局内で常備薬などの製造も行う。2代続いた精米店の流れを汲み、地域になくてはならない「街の保健室」として情報を発信、人々の笑顔を支えます。
経歴
2001年4月 株式会社 飛鳥薬局入社
管理薬剤師、エリアマネージャー、総務次長を歴任
2010年8月 株式会社エム・トゥ・エムコーポレーション入社
管理薬剤師、エリアマネージャー、代表取締役を歴任
2021年12月 こめ薬局 開設
DATA
- 氏名
- 宮澤孝全（みやざわのりまさ）
- 店名
- こめ薬局
- 事業内容
-
処方箋調剤
ジェネリック医薬品調剤
一般医薬品製造・販売
服薬指導
訪問服薬指導
薬剤師会活動 （蒲田薬剤師会）
- 職種
- 薬剤師
- 資格
- 薬剤師
- 住所
-
〒144-0051
東京都 大田区西蒲田6-33-7 クリスタルパレス蒲西1階
- 電話
-
03-6424-5065
- 営業時間
-
月曜日～金曜日 8:30～19:00
土曜日 8:30～13:00
- 定休日
- 日・祝
- ホームページ
- https://komepharmacy.com/
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こめ薬局
担当宮澤孝全（みやざわのりまさ）