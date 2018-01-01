プロフィール

百貨店個人営業（外商）での経験をもとに、BtoC企業のお得意さまづくりをサポート。訪問や電話などアナログな接点づくりを大切にする顧客戦略の設計図を描き、お客さま本位の働き方改革を実現します。

百貨店外商での実績に裏打ちされた顧客育成の仕組みづくり

経歴

1990年 株式会社三越に入社

労働組合専従を経て、三越日本橋本店お得意様営業部に配属。

2018年 株式会社三越伊勢丹退職。

2019年 お得意さま育成に向けたコンサルティングを開始。

2023年 「合同会社スズセイ」として法人化。



＜その他の活動＞

2020年 中央大学大学院 戦略経営研究科 戦略経営専攻 修了。

2021年～ 東京家政学院大学 現代生活学部 非常勤講師。

2022年～ 高崎商科大学短期大学部 非常勤講師。

