「お得意さま」づくりで売り上げアップを導くコンサルタント
合同会社スズセイ
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プロフィール
経営コンサルタント ／ 鈴木一正プロの一番の強み
百貨店外商での実績に裏打ちされた顧客育成の仕組みづくり
百貨店個人営業（外商）での経験をもとに、BtoC企業のお得意さまづくりをサポート。訪問や電話などアナログな接点づくりを大切にする顧客戦略の設計図を描き、お客さま本位の働き方改革を実現します。
経歴
1990年 株式会社三越に入社
労働組合専従を経て、三越日本橋本店お得意様営業部に配属。
2018年 株式会社三越伊勢丹退職。
2019年 お得意さま育成に向けたコンサルティングを開始。
2023年 「合同会社スズセイ」として法人化。
＜その他の活動＞
2020年 中央大学大学院 戦略経営研究科 戦略経営専攻 修了。
2021年～ 東京家政学院大学 現代生活学部 非常勤講師。
2022年～ 高崎商科大学短期大学部 非常勤講師。
DATA
- 氏名
- 鈴木一正（すずきかずまさ）
- 会社名
- 合同会社スズセイ
- 事業内容
- お得意さま育成支援のコンサルティング：課題抽出、研修・セミナー、戦略策定・実行支援、業務改革、従業員の働き方改革（評価制度の再構築、労働時間管理など）ほか
- 職種
- 経営コンサルタント
- 資格
-
介護職員初任者研修課程修了
経営修士（専門職・MBA）
- 住所
-
〒359-0034
埼玉県 所沢市東新井町7-4
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 不定休 ※面談日時は相談に応じます。まずはメールでお問い合わせください。 e-mail: ksuzuki@office-suzusei.jp
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