企業の健康経営をサポートし予防医療に貢献する医師
株式会社Doctor's Fitness
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プロフィール
医師 ／ 宮脇大プロの一番の強み
予防医療を提供し、企業の健康経営を多角的にサポート
医師が率いる専門家チームで、企業の健康経営をさまざまな角度からバックアップ。予防医療の観点で企業に赴き、従業員の健康をトータルにサポート。組織の健康から労働生産性を高め、企業価値の向上にも寄与。
DATA
- 氏名
- 宮脇大（みやわきひろし）
- 会社名
- 株式会社Doctor's Fitness
- 事業内容
-
健康経営関連サービスの提供
医療およびヘルスケア関連事業サービスの提供
フィットネス事業
- 職種
- 医師
- 資格
- 医師免許
- 住所
-
〒533-0033
大阪府 大阪市東淀川区東中島1-20-19
- 受付時間
- 平日10:00〜18:00
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株式会社Doctor's Fitness
担当宮脇大（みやわきひろし）