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宮脇大

企業の健康経営をサポートし予防医療に貢献する医師

宮脇大（みやわきひろし） ／ 医師

株式会社Doctor's Fitness

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お問い合わせ
050-5468-5055

プロフィール

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医師 ／ 宮脇大プロの一番の強み

予防医療を提供し、企業の健康経営を多角的にサポート

医師が率いる専門家チームで、企業の健康経営をさまざまな角度からバックアップ。予防医療の観点で企業に赴き、従業員の健康をトータルにサポート。組織の健康から労働生産性を高め、企業価値の向上にも寄与。

DATA

氏名
宮脇大（みやわきひろし）
会社名
株式会社Doctor's Fitness
事業内容
健康経営関連サービスの提供
医療およびヘルスケア関連事業サービスの提供
フィットネス事業
職種
医師
資格
医師免許
住所
〒533-0033
大阪府 大阪市東淀川区東中島1-20-19
電話
050-5468-5055
受付時間
平日10:00〜18:00
ホームページ
https://www.doctors-fitness.com/
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