飲食店経営アドバイザー ／ 摺木陽介プロの一番の強み

実務経験で培ったローカルで繁盛店をつくるポイントを伝授

沖縄・久米島で地産地消にこだわった飲食店や物販店などを一から立ち上げた経験をもとに、地方での飲食店開業・運営をサポート。コンセプトづくりからSNS集客、スタッフ教育まで実務に即してレクチャーします。