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摺木陽介

地域に根差した飲食店開業・運営をサポートするプロ

摺木陽介（すりきようすけ） ／ 飲食店経営アドバイザー

合同会社YUNAMI FACTORY

お電話での
お問い合わせ
098-996-5087

プロフィール

摺木陽介プロの写真

飲食店経営アドバイザー ／ 摺木陽介プロの一番の強み

実務経験で培ったローカルで繁盛店をつくるポイントを伝授

沖縄・久米島で地産地消にこだわった飲食店や物販店などを一から立ち上げた経験をもとに、地方での飲食店開業・運営をサポート。コンセプトづくりからSNS集客、スタッフ教育まで実務に即してレクチャーします。

経歴

カナダ とアメリカの留学を8年間。アメリカの大学（経営学部）卒業後、沖縄県・久米島にUターン
2015年　「YUNAMI FACTORY」オープン
2017年　 オリジナルTシャツショップ「kumejima shirts」オープン
2020年　ドリンクショップ「YUNAMI FACTORY BOBA」オープン

DATA

氏名
摺木陽介（すりきようすけ）
会社名
合同会社YUNAMI FACTORY
事業内容
■飲食店経営アドバイザー
■店舗運営：アメリカンパーラー「YUNAMI FACTORY」／ドリンクショップ「YUNAMI FACTORY BOBA」／Tシャツショップ「kumejima shirts」
■食品加工製造販売、ECサイト運営　https://yunamifactorystore.com
職種
飲食店経営アドバイザー
住所
〒901-3122
沖縄県 島尻郡久米島町字兼城1146-1
電話
098-996-5087
営業時間
11:00～17:00
定休日
水曜日
ホームページ
https://yunamifactory.org/
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