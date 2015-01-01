地域に根差した飲食店開業・運営をサポートするプロ
合同会社YUNAMI FACTORY
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- 098-996-5087
プロフィール
飲食店経営アドバイザー ／ 摺木陽介プロの一番の強み
実務経験で培ったローカルで繁盛店をつくるポイントを伝授
沖縄・久米島で地産地消にこだわった飲食店や物販店などを一から立ち上げた経験をもとに、地方での飲食店開業・運営をサポート。コンセプトづくりからSNS集客、スタッフ教育まで実務に即してレクチャーします。
経歴
カナダ とアメリカの留学を8年間。アメリカの大学（経営学部）卒業後、沖縄県・久米島にUターン
2015年 「YUNAMI FACTORY」オープン
2017年 オリジナルTシャツショップ「kumejima shirts」オープン
2020年 ドリンクショップ「YUNAMI FACTORY BOBA」オープン
DATA
- 氏名
- 摺木陽介（すりきようすけ）
- 会社名
- 合同会社YUNAMI FACTORY
- 事業内容
-
■飲食店経営アドバイザー
■店舗運営：アメリカンパーラー「YUNAMI FACTORY」／ドリンクショップ「YUNAMI FACTORY BOBA」／Tシャツショップ「kumejima shirts」
■食品加工製造販売、ECサイト運営 https://yunamifactorystore.com
- 職種
- 飲食店経営アドバイザー
- 住所
-
〒901-3122
沖縄県 島尻郡久米島町字兼城1146-1
- 電話
-
098-996-5087
- 営業時間
- 11:00～17:00
- 定休日
- 水曜日
- ホームページ
- https://yunamifactory.org/
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合同会社YUNAMI FACTORY
担当摺木陽介（すりきようすけ）