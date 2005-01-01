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宜保良樹

沖縄の気候風土に合った快適空間を作り出す建築設計のプロ

宜保良樹（ぎぼよしき） ／ 建築士

建築設計事務所　Atelier Gaia

お電話での
お問い合わせ
098-850-7728

プロフィール

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建築士 ／ 宜保良樹プロの一番の強み

沖縄の気候風土に合った快適空間を設計します

オフィスビルやクリニック、商業施設など幅広い建築設計に携わり、今は沖縄の風土を考慮した家づくりを得意としています。柔らかな光と風を取り入れ、住むほどに心地良さを感じる空間を提案。

DATA

氏名
宜保良樹（ぎぼよしき）
会社名
建築設計事務所　Atelier Gaia
事業内容
設計及び監理
職種
建築士
資格
一級建築士
住所
〒901-0241
沖縄県 豊見城市字豊見城78 mansion R7 401
電話
098-850-7728
営業時間
9時～18時
定休日
土曜日、日曜日、祝日
ホームページ
https://gaia2005.wixsite.com/gaia
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