沖縄の気候風土に合った快適空間を作り出す建築設計のプロ
建築設計事務所 Atelier Gaia
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プロフィール
建築士 ／ 宜保良樹プロの一番の強み
沖縄の気候風土に合った快適空間を設計します
オフィスビルやクリニック、商業施設など幅広い建築設計に携わり、今は沖縄の風土を考慮した家づくりを得意としています。柔らかな光と風を取り入れ、住むほどに心地良さを感じる空間を提案。
DATA
- 氏名
- 宜保良樹（ぎぼよしき）
- 会社名
- 建築設計事務所 Atelier Gaia
- 事業内容
- 設計及び監理
- 職種
- 建築士
- 資格
- 一級建築士
- 住所
-
〒901-0241
沖縄県 豊見城市字豊見城78 mansion R7 401
- 電話
-
098-850-7728
- 営業時間
- 9時～18時
- 定休日
- 土曜日、日曜日、祝日
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担当宜保良樹（ぎぼよしき）