建築業 ／ 安達敏郎プロの一番の強み

性能もデザインも価格も満足できる快適な雪国の家を提案

大工歴40年以上、伝統の日本建築から外国人向けデザイナーズ住宅まで手懸けた職人が意匠性と機能性を両立した住宅を施工。住む人のライフスタイルに沿った住まいを、予算や雪国の気候に合わせて仕上げます。