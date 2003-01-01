災害に強く新潟の気候に合わせたデザイン住宅のプロ
株式会社くれよん建築工房
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プロフィール
建築業 ／ 安達敏郎プロの一番の強み
性能もデザインも価格も満足できる快適な雪国の家を提案
大工歴40年以上、伝統の日本建築から外国人向けデザイナーズ住宅まで手懸けた職人が意匠性と機能性を両立した住宅を施工。住む人のライフスタイルに沿った住まいを、予算や雪国の気候に合わせて仕上げます。
経歴
新潟県長岡市出身。東京農業大学第一高等学校卒業。
高校卒業後に大工修業を始め、20代で新築住宅を任される。
その後、国内外のエグゼクティブ層向け不動産会社に転職し営業を担当。
2003年5月 株式会社くれよん建築工房を創業。
DATA
- 氏名
- 安達敏郎（あだちとしろう）
- 会社名
- 株式会社くれよん建築工房
- 事業内容
-
・新築／注文住宅
・リフォーム／リノベーション
・アパート／資産運用
- 職種
- 建築業
- 資格
-
建築工事業・大工工事業・屋根工事業・内装仕上業
新潟県知事（令―3）第43917号
- 住所
-
〒940-2314
新潟県 長岡市上岩井6825
- 電話
-
0258-42-2301
- 受付時間
- 9:00～19:00
- 定休日
- 木曜日
- ホームページ
- https://crayon123.jimdo.com/
- 【営業エリア】
- 新潟市 長岡市 柏崎市 燕市 三条市 見附市 出雲崎町 刈羽村 小千谷市
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