経営者視点で中小企業の収益力を高めるDXコンサルタント
ABEKIコンサルティング事務所
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プロフィール
DXコンサルタント ／ 棈木順一プロの一番の強み
現場に即したDX化を上流から支援し、定着まで伴走
現場に定着するDX化を推進し、中小企業の生産性を向上。経営者視点で上流から支援し、収益アップにつなげます。メーカーでの開発経験からAIやIoT領域に精通し、新規事業の立ち上げ支援も得意とします。
経歴
1979年～2014年3月 電気・電子機器メーカーで、主に組み込みシステムの開発・設計に従事。
2016年6月 「ABEKIコンサルティング事務所」開業。
DATA
- 氏名
- 棈木順一（あべきじゅんいち）
- 会社名
- ABEKIコンサルティング事務所
- 事業内容
-
・DXコンサルティング（IT、IoT、AIを活用した生産性向上など）
・新製品開発・新事業立上げコンサルティング
・補助金申請・経営革新計画作成支援
- 職種
- DXコンサルタント
- 資格
-
中小企業診断士
情報処理技術者試験（ITストラテジスト試験）合格
- 住所
-
〒253-0023
神奈川県 茅ヶ崎市
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土・日曜日、祝日
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担当棈木順一（あべきじゅんいち）