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棈木順一

経営者視点で中小企業の収益力を高めるDXコンサルタント

棈木順一（あべきじゅんいち） ／ DXコンサルタント

ABEKIコンサルティング事務所

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080-9531-8148

プロフィール

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DXコンサルタント ／ 棈木順一プロの一番の強み

現場に即したDX化を上流から支援し、定着まで伴走

現場に定着するDX化を推進し、中小企業の生産性を向上。経営者視点で上流から支援し、収益アップにつなげます。メーカーでの開発経験からAIやIoT領域に精通し、新規事業の立ち上げ支援も得意とします。

経歴

1979年～2014年3月　電気・電子機器メーカーで、主に組み込みシステムの開発・設計に従事。
2016年6月　「ABEKIコンサルティング事務所」開業。

DATA

氏名
棈木順一（あべきじゅんいち）
会社名
ABEKIコンサルティング事務所
事業内容
・DXコンサルティング（IT、IoT、AIを活用した生産性向上など）
・新製品開発・新事業立上げコンサルティング
・補助金申請・経営革新計画作成支援
職種
DXコンサルタント
資格
中小企業診断士
情報処理技術者試験（ITストラテジスト試験）合格
住所
〒253-0023
神奈川県 茅ヶ崎市
電話
080-9531-8148
営業時間
9:00～17:00
定休日
土・日曜日、祝日
ホームページ
https://www.abeki-office.com/
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