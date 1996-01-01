民事信託に強い相続対策のプロ
柳橋税務会計事務所
プロフィール
税理士 ／ 柳橋琢磨プロの一番の強み
相続専門の税理士が、お金とご家族の悩みを解決！
相談者の話に耳を傾けながら思いを汲み取り、次世代の幸せにつながる相続承継対策を設計します。自由度の高い制度である民事信託をはじめ、成年後見や遺言なども組み合わせ、そのご家庭にベストな対策を提案します。
経歴
1996年 日本大学商学部卒業
一般事業会社、会計事務所にて税務、会計、労務及び組織再編業務等に従事
2016年 税理士登録（登録番号132403）
税理士法人しらかば綜合会計事務所入所
2018年 一般社団法人 経営企画室 設立
2019年 柳橋税務会計事務所 開設
DATA
- 氏名
- 柳橋琢磨（やぎはしたくま）
- 事務所名
- 柳橋税務会計事務所
- 事業内容
- 相続対策の相談とサポート
- 専門分野
-
・相続対策の立案
・相続税の申告代理
・事業承継
・民事信託 など
- 特徴
- 相続分野に特化した税理士が、最新法令に準拠し、ご家族に最適な提案をしてまいります。
- 職種
- 相続分野専門税理士
- 資格
- 税理士
- 住所
-
〒060-0062
北海道 札幌市中央区南二条西10丁目1番4号 第2サントービル8階
- 電話
-
011-596-6299
- 営業時間
- 9:00～18：00
- 定休日
- 土日祝日（事前のご相談によっては休日対応いたします）
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担当柳橋琢磨（やぎはしたくま）