プロフィール

経歴

1996年 日本大学商学部卒業

一般事業会社、会計事務所にて税務、会計、労務及び組織再編業務等に従事

2016年 税理士登録（登録番号132403）

税理士法人しらかば綜合会計事務所入所

2018年 一般社団法人 経営企画室 設立

2019年 柳橋税務会計事務所 開設

