適切な焙煎温度で豆のポテンシャルを引き出すコーヒーのプロ
有限会社シーズ・コーポレーション
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プロフィール
コーヒー豆の販売 ／ 早川淳一プロの一番の強み
煎りたてにこだわり。フレッシュで風味豊かなコーヒーを提供
創業30年を越える老舗コーヒー販売店。豆の焼き貯めはせず、煎りたてにこだわり少量ずつ焙煎。豆の個性を生かした焙煎が得意で、焙煎温度を細かに調整したオリジナルコーヒーも提供中。（最低購入量あり）
DATA
- 氏名
- 早川淳一（はやかわじゅんいち）
- 会社名
- 有限会社シーズ・コーポレーション
- 事業内容
-
・コーヒー豆の店舗販売
・コーヒー豆、紅茶の卸売販売、オンラインショップ運営
- 職種
- コーヒー豆の販売
- 住所
-
〒004-0875
北海道 札幌市清田区平岡五条2丁目3-5 グリーンヴィレッジ平岡1F
- 電話
-
011-888-7890
- 営業時間
- 10:00～17:00
- 定休日
- 日曜、祝日
- その他
-
Instagram
https://www.instagram.com/seedscoffee1993/
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担当早川淳一（はやかわじゅんいち）