企業の困りごとにワンストップで応える研修のプロ
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プロフィール
研修講師 ／ 伊藤健司プロの一番の強み
企業と対話し、問題解決に導く研修をワンストップで企画・実施
企業の困りごとを丁寧に引き出し、目的に応じた研修を提案・実施。大手企業での営業・人材育成経験をもとに、社会人基礎、ビジネススキル、営業スキル、マネジメント等ワンストップで対応。わかりやすさに定評あり。
DATA
- 氏名
- 伊藤健司（いとうけんじ）
- 会社名
- オフィスT&C
- 事業内容
- 企業研修
- 職種
- 研修講師、人材育成コンサルタント
- 資格
-
日本プロフェッショナル講師協会認定講師
一般社団法人日本メンターコーチ協会 メンターコーチ
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 アンガーマネジメントコンサルタント
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 アンガーマネジメント叱り方トレーナー
一般社団法人日本アンガーマネジメント協会 アンガーマネジメントハラスメント防止アドバイザー
一般社団法人ポジティブ心理カウンセラー協会 レジリエンスカウンセラー
社団法人日本経営協会 ファイリング指導者養成講座修了
情報処理技術者
- 住所
-
〒062-0020
北海道 札幌市豊平区月寒中央通4丁目4番27号 パークヒルズ月寒中央201
- 営業時間
-
平日9：00〜18：00
※オンラインからのお問い合わせは24時間可能
※出張中にいただいたご連絡は折り返しいたします
※研修の日時はご相談に応じます
- ホームページ
- http://office-tc.jp/
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担当伊藤健司（いとうけんじ）