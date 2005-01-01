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作田文子

運動あそびで子どもの体と心を育てるプロ

作田文子（さくたふみこ） ／ セミナー講師

一般社団法人子ども体づくり協会

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080-6097-4002

プロフィール

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セミナー講師 ／ 作田文子プロの一番の強み

指導歴30年超、効果的な運動あそびで子どもの運動発達を促す

幼少期に身に付けたい動作を運動あそびに取り入れ、子どもがやりたくなるプログラムや声掛けで楽しい体づくりを提案。指導者研修や講演で運動あそびを広げる活動に注力。週に500人の幼少年に運動指導実施中。

経歴

北海道・札幌市生まれ、恵庭市在住。
運動指導歴：36年
2005～2017年　競技エアロビックジュニア北海道代表コーチ
2007年　恵庭わくわく体育クラブ　統括
2014年　日本コアコンディショニング協会　講師
2018年　北翔大学生涯スポーツ学部スポーツ教育学科　非常勤講師
2019年　一般社団法人子ども体づくり協会　代表理事　他

DATA

氏名
作田文子（さくたふみこ）
教室名
一般社団法人子ども体づくり協会
事業内容
・指導者・保護者向け研修
・幼稚園、保育園、小学校職員向け研修
・各種セミナー・講演会　他
職種
セミナー講師、講演講師
住所
〒061-1371
北海道 恵庭市
電話
080-6097-4002
営業時間
お問い合わせください。
定休日
お問い合わせください。
ホームページ
https://www.kodomo-k.org/
わくわく体育クラブ
https://www.instagram.com/wakuwaku_taiiku/
体力向上プロジェクト
https://blog.goo.ne.jp/genki_eniwa
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