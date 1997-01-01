薬と健やかな暮らしのニーズに応えるプロ
有限会社漢方寿福堂
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プロフィール
薬剤師 鍼灸師 ／ 小林由幸プロの一番の強み
漢方、鍼灸、栄養、処方箋調剤とワンストップで対応
リニューアルオープンに伴い相談機能を充実。漢方の考え方と西洋医学の知見をもとに漢方、鍼灸、栄養、処方箋調剤とワンストップでお客さまに向き合います。対面やオンラインでの相談、セミナーも実施。
経歴
1997年 有限会社漢方寿福堂設立
DATA
- 氏名
- 小林由幸（こばやしよしゆき）
- 会社名
- 有限会社漢方寿福堂
- 事業内容
-
処方箋調剤
医薬品販売
漢方相談
鍼治療
- 職種
- 薬剤師 鍼灸師
- 資格
-
薬剤師
はり師・きゅう師
臨床検査技師
NR・サプリメントアドバイザー
- 住所
-
〒003-0028
北海道 札幌市白石区平和通9丁目南3-25
- 電話
-
011-862-1810
- 営業時間
-
月曜～金曜 9：00～18：00
土曜日 9：00～13：00
- 定休日
- 日・祝
- ホームページ
- https://kanpo-jyuhukudo.com/
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担当小林由幸（こばやしよしゆき）