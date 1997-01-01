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小林由幸

薬と健やかな暮らしのニーズに応えるプロ

小林由幸（こばやしよしゆき） ／ 薬剤師　鍼灸師

有限会社漢方寿福堂

お電話での
お問い合わせ
011-862-1810

プロフィール

小林由幸プロの写真

薬剤師　鍼灸師 ／ 小林由幸プロの一番の強み

漢方、鍼灸、栄養、処方箋調剤とワンストップで対応

リニューアルオープンに伴い相談機能を充実。漢方の考え方と西洋医学の知見をもとに漢方、鍼灸、栄養、処方箋調剤とワンストップでお客さまに向き合います。対面やオンラインでの相談、セミナーも実施。

経歴

1997年 有限会社漢方寿福堂設立

DATA

氏名
小林由幸（こばやしよしゆき）
会社名
有限会社漢方寿福堂
事業内容
処方箋調剤
医薬品販売
漢方相談
鍼治療
職種
薬剤師　鍼灸師
資格
薬剤師
はり師・きゅう師
臨床検査技師
NR・サプリメントアドバイザー
住所
〒003-0028
北海道 札幌市白石区平和通9丁目南3-25
電話
011-862-1810
営業時間
月曜～金曜　9：00～18：00　
土曜日　　　9：00～13：00
定休日
日・祝
ホームページ
https://kanpo-jyuhukudo.com/
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