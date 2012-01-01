防災・危機管理コンサルタント ／ 北村昌也プロの一番の強み

自治体・企業の防災と危機管理対策を支援し地域の防災力を高める

自衛隊と北海道庁での災害対策経験と人脈を生かし、北海道の防災・危機管理体制強化に貢献。研修・キャンプ型訓練等のプログラムを通じて防災・危機管理人材を育成し、道内の役場・小規模事業所を支援。