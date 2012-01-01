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北村昌也

防災訓練支援と危機管理人材育成で地域の防災力を高めるプロ

北村昌也（きたむらまさや） ／ 防災・危機管理コンサルタント

北海道防災行政合同会社

お電話での
お問い合わせ
0125-74-5545

プロフィール

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防災・危機管理コンサルタント ／ 北村昌也プロの一番の強み

自治体・企業の防災と危機管理対策を支援し地域の防災力を高める

自衛隊と北海道庁での災害対策経験と人脈を生かし、北海道の防災・危機管理体制強化に貢献。研修・キャンプ型訓練等のプログラムを通じて防災・危機管理人材を育成し、道内の役場・小規模事業所を支援。

経歴

大分県別府市出身。
防衛大学校 応用物理学科卒業後、幹部候補生学校を経て1979年に防衛省入省（陸上自衛隊）。～2012年3月　災害を含めさまざまな現場を体験。
2012年4月～2017年3月　北海道総務部危機対策課で道内市町村の防災訓練や原子力防災訓練、国民保護訓練などの支援を行う。
2017年4月～2021年6月　一般社団法人 自衛隊援護協会に勤務。
2022年2月　北海道防災行政合同会社 設立。

北海道危機対策課 危機対策支援員（会計年度任期付職員）

DATA

氏名
北村昌也（きたむらまさや）
会社名
北海道防災行政合同会社
事業内容
・防災訓練の企画、支援
・自治体・小規模事業者等を対象とした防災・危機管理コンサルティングおよび講演・研修
・地域防災計画などの作成・修正支援
・災害対策本部実務、自治体職員向けメンタルヘルスおよびキャリアアドバイスに関する資格認定
・災害対策関連キャンプ、新入社員研修キャンプ等、キャンプ体験の提供および防災・危機管理に関わる人材の育成
職種
防災・危機管理コンサルタント
住所
〒073-0011
北海道 滝川市黄金町西3丁目3番3号
電話
0125-74-5545
受付時間
平日09:00～16:00
定休日
不定休
ホームページ
https://hokkaidollc.com/
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