地域力3要素、地域づくり・多文化共生・防災の実践を伝えるプロ
プロフィール
セミナー講師 ／ 明木一悦プロの一番の強み
地域力3要素、地域づくり・多文化共生・防災のリアルを熟知
地域力3要素、地域づくり・多文化共生・防災をテーマに、講演や研修を提供。広島・小原地域の活性化、安芸高田市の多文化共生を実践、被災地の復旧復興支援など、現場に基づいた実践法を伝え、地域の力を高めます。
経歴
エンジニアとして、アメリカに渡り日本企業で勤務
1989年に帰国後、広島県安芸高田市に移住
外資系自動車メーカーで勤務しながら、地域づくりの活動をスタート
2017年 「NPO法人ぷらっとほーむ小原」設立。代表理事を務める
＜主な災害支援活動＞
2011年 東日本大震災で、災害復旧ボランティア「安芸陸前高田夢応援団」として活動
2014年 広島市豪雨災害でボランティアセンター支援
2016年 熊本地震で多言語支援センターの設置・運営
＜主な多文化共生推進活動＞
・「NPO法人安芸高田市国際交流協会」代表理事
・総務省災害時情報コーディネーター
DATA
- 氏名
- 明木一悦（めいきかずよし）
- 屋号
-
- 事業内容
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講演・研修会・ワークショップの提供。英語での講演も可。
■地域づくり：広島・小原地域での地域活性化
■多文化共生：国際交流・多文化共生推進、災害時の多言語支援
■防災減災：共生社会における避難所運営や災害時の外国人支援訓練 ほか
- 職種
- セミナー講師
- 住所
- 広島県 安芸高田市
- 営業時間
- 相談・依頼はメールで随時受け付けています。
- 定休日
- 不定休