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田島佳幸プロ

田島佳幸

ロースター兼カフェオーナー
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田島佳幸プロ
専門家

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田島佳幸

ロースター兼カフェオーナー

田島珈琲製作所

豆選定から技術指導、店舗開業までコーヒー事業を幅広く支援

国際コーヒー鑑定士「Qグレーダー」の資格を持ち、焙煎、抽出、ラテアートなど幅広い技術に対応。店舗の開業サポートからコーヒー教室、ドリップバッグ製造まで、個人・法人の多様なニーズに応えます。

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コーヒーへの情熱を次世代へ。国際コーヒー鑑定士が伝える味と文化

国際コーヒー鑑定士の知見でコーヒーの魅力を伝える専門家

マイベストプロ東京による取材記事

資格

国際コーヒー鑑定士「Qグレーダー」

事業者情報

氏名
田島佳幸（たじまよしゆき）
職種
ロースター兼カフェオーナー
ロースター兼カフェオーナー
会社名
田島珈琲製作所
事業内容
・カフェ運営
・国際コーヒー鑑定士「Qグレーダー」としての各種アドバイス
・コーヒー豆の製造および販売
・店舗や法人向けの卸販売
・オリジナルドリップバッグ制作
・開業支援
住所
〒144-0035
東京都大田区南蒲田2-7-11　森ケ崎ビル1F
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営業時間
-
ホームページ
https://tajimacoffeefactory.com/

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