豆選定から技術指導、店舗開業までコーヒー事業を幅広く支援
国際コーヒー鑑定士「Qグレーダー」の資格を持ち、焙煎、抽出、ラテアートなど幅広い技術に対応。店舗の開業サポートからコーヒー教室、ドリップバッグ製造まで、個人・法人の多様なニーズに応えます。
マイベストプロ・インタビュー
コーヒーへの情熱を次世代へ。国際コーヒー鑑定士が伝える味と文化
国際コーヒー鑑定士の知見でコーヒーの魅力を伝える専門家
マイベストプロ東京による取材記事
資格
国際コーヒー鑑定士「Qグレーダー」
事業者情報
- 氏名
- 田島佳幸（たじまよしゆき）
- 職種
-
ロースター兼カフェオーナー
ロースター兼カフェオーナー
- 会社名
- 田島珈琲製作所
- 事業内容
- ・カフェ運営
・国際コーヒー鑑定士「Qグレーダー」としての各種アドバイス
・コーヒー豆の製造および販売
・店舗や法人向けの卸販売
・オリジナルドリップバッグ制作
・開業支援
- 住所
-
〒144-0035
東京都大田区南蒲田2-7-11 森ケ崎ビル1F
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://tajimacoffeefactory.com/
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