中小企業を細やかに支援する経営コンサルタント
池田慎也行政書士事務所
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プロフィール
経営コンサルタント ／ 池田慎也プロの一番の強み
中小企業経営者が描く未来像へ向け、事業を細やかにバックアップ
中小企業経営者の未来像をヒアリングし、事業のポテンシャルを存分に発揮できるようサポート。大手企業で培ったノウハウを生かして、補助金申請、業務プロセス改善、輸出入許可、事業承継まで幅広く対応。
DATA
- 氏名
- 池田慎也（いけだしんや）
- 事務所名
- 池田慎也行政書士事務所
- 事業内容
-
■企業支援
・補助金の申請（※個人事業主からのご依頼も対応）
・各種許認可の申請
・定款の作成・認証
・外国人雇用（就労ビザ等）
・内容証明書作成
■輸出入
・輸出入に係る各種許認可申請（※通関時の輸出入許可申請は行っておりません）
・関税評価申告
・輸出入業務全般
■事業承継
・事業承継円滑化援助
■その他
・コスト低減活動のサポート
・業務プロセスの構築、改善サポート
・社員教育 （法令、輸出入関連）
・経営、事業活動全般
■家庭法務
・相続関係
・内容証明書作成
・離婚協議書作成
- 職種
- 経営コンサルタント
- 資格
- 行政書士
- 住所
-
〒105-0012
東京都 港区芝大門2-1-18 407
- 電話
-
03-3432-3036
- 営業時間
- 10:00～18:00（月〜金）
- ホームページ
- https://www.shinyacapls.com/
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