手続きのポイントを熟知した正確かつ迅速な障害年金請求
メンタルヘルスの不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。
マイベストプロ・インタビュー
メンタル不調による障害年金の請求を支援し、生活の安定や社会復帰を後押し
メンタル不調による障害年金請求を支援する社会保険労務士
マイベストプロ東京による取材記事
資格
社会保険労務士
事業者情報
- 氏名
- 森本哲考（もりもとのりよし）
- 職種
-
社会保険労務士
社会保険労務士
- 会社名
- アニマート社会保険労務士事務所
- 事業内容
- メンタルヘルスの不調による障害年金受給の手続き
企業向けの労務・安全衛生のコンプライアンスチェック
メンタルヘルス・ハラスメント対策研修
- 住所
-
〒134-0085
東京都江戸川区南葛西1-12-14 ミューズ南葛西805
- 営業時間
- 9:00～17:30
- ホームページ
- https://animato-sr.com/
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