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森本哲考

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森本哲考

社会保険労務士

アニマート社会保険労務士事務所

手続きのポイントを熟知した正確かつ迅速な障害年金請求

メンタルヘルスの不調による障害年金請求を専門に対応。年金事務所等での相談経験を生かし、複雑な請求手続きを正確かつ迅速に進めます。医療機関への同行等、依頼者に寄り添った支援も強み。

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メンタル不調による障害年金の請求を支援し、生活の安定や社会復帰を後押し

メンタル不調による障害年金請求を支援する社会保険労務士

マイベストプロ東京による取材記事

資格

社会保険労務士

事業者情報

氏名
森本哲考（もりもとのりよし）
職種
社会保険労務士
社会保険労務士
会社名
アニマート社会保険労務士事務所
事業内容
メンタルヘルスの不調による障害年金受給の手続き
企業向けの労務・安全衛生のコンプライアンスチェック
メンタルヘルス・ハラスメント対策研修
住所
〒134-0085
東京都江戸川区南葛西1-12-14　ミューズ南葛西805
地図を見る
営業時間
9:00～17:30
ホームページ
https://animato-sr.com/

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