豊富な品ぞろえと商品知識で飲食店を元気にするお酒の専門家
株式会社桶谷
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プロフィール
業務用酒類の卸販売 ／ 桶谷晃弘プロの一番の強み
商品知識と強固な配送網、品ぞろえの豊富さが強み
ソムリエ、酒ディプロマらの有資格者が飲み方などをアドバイスし、教育を徹底したグループ会社の配送で飲食店をバックアップ。マスターオブワイン監修の輸入酒、足で稼いで発掘した地酒など、取扱い商品も多彩です。
経歴
平成7年3月 近畿大学 卒業
平成7年4月 アサヒビール株式会社 入社 福岡支店配属
平成10年10月 株式会社桶谷 入社
平成14年4月 株式会社桶谷 取締役営業本部長 就任
平成27年1月 株式会社桶谷 代表取締役 就任
平成29年7月 株式会社桶谷ホールディングス 代表取締役 就任
DATA
- 氏名
- 桶谷晃弘（おけたにあきひろ）
- 会社名
- 株式会社桶谷
- 事業内容
- 飲食店への業務用酒類・飲料・調味料・食料品の卸販売
- 職種
- 業務用酒類の卸販売
- 住所
-
〒630-8144
奈良県 奈良市東九条町418-1
- 電話
-
0742-50-6070
- 営業時間
- 10:00～18:30
- ホームページ
- https://sake-oketani.com/
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担当桶谷晃弘（おけたにあきひろ）