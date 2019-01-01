人と経営を大切にするプロ
上原輝夫（うえはらてるお） ／ 経営・生き方・終活カウンセラー／行政書士
行政書士ヒューマンサポートオフィス
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- 098-859-0579
プロフィール
経営・生き方・終活カウンセラー／行政書士 ／ 上原輝夫プロの一番の強み
「会社と家族の相談相手」として、経営・生き方・終活を応援
資格と前職での経験、これまでの実績を最大限にいかし、「会社と家族の相談相手」として、経営・生き方・終活を応援、全力でサポートします。お客さまにとって何でも話せる、身近な相談相手を目指しています。
経歴
1968（昭和43）年8月 沖縄県那覇市生まれ
1987（昭和62）年3月 沖縄県立那覇高等学校卒業（40期）
1992（平成4）年3月 沖縄国際大学経済学科卒業
1992（平成4）年4月～2019（令和元）年9月 地銀系リース会社にて勤務、当時設立3年目で人員や業務対応事例が少なかったため、法人営業・債権管理・企業審査業務にまんべんなく携わる
2019（令和元）年10月 「行政書士ヒューマンサポートオフィス」開業、現在に至る
DATA
- 氏名
- 上原輝夫（うえはらてるお）
- 事務所名
- 行政書士ヒューマンサポートオフィス
- 事業内容
-
会社の相談相手
・「プチ起業（副業）から独立までサポート」
・「銀行借入・決算（申告)対策サポート」
・「見守り安心サポート」社長・個人事業主向け
家族の相談相手
・「遺言書・尊厳死宣言サポート」終活と一緒に
・「生き方を応援サポート」ビジネスマン・フリーランス向け
- 職種
- 経営・生き方・終活カウンセラー／行政書士
- 資格
-
行政書士 沖縄県行政書士会 第19472145号
メンタルケア心理士 メンタル学術学会認定 第E160327002号
ADR調停人 日本不動産仲裁機構 第1802250363号
宅地建物取引士 【沖縄県】第005993号
相続診断士 相続診断協会 認定番号20326185
事業承継・M＆Aエキスパート
管理業務主任者
パーソナルコーチ
住宅建築コーディネーター
2級ファイナンシャルプランニング技能士
- 住所
-
〒901-0152
沖縄県 那覇市小禄754-4 3F
- 電話
-
098-859-0579
- 営業時間
- 平日9：00～17：00
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://soudan-aite.net/
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