プロフィール

経歴

1968（昭和43）年8月 沖縄県那覇市生まれ

1987（昭和62）年3月 沖縄県立那覇高等学校卒業（40期）

1992（平成4）年3月 沖縄国際大学経済学科卒業

1992（平成4）年4月～2019（令和元）年9月 地銀系リース会社にて勤務、当時設立3年目で人員や業務対応事例が少なかったため、法人営業・債権管理・企業審査業務にまんべんなく携わる

2019（令和元）年10月 「行政書士ヒューマンサポートオフィス」開業、現在に至る

