ITを通じて岡山を元気にするプロ
大塚浩文（おおつかひろふみ） ／ IT関連事業、人材育成事業
株式会社J＆Cカンパニー
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プロフィール
IT関連事業、人材育成事業 ／ 大塚浩文プロの一番の強み
豊富なIT人材リソース、コスト削減、スピード開発、新技術提供
ビジネスコンサルから始まり、本当に役立つITシステムを提案構築、そしてサポートまでご提供。またシステムだけでなくIT人材育成サービスも提供しており、経営とITと人財の3方向からお客様のビジネスを支援
DATA
- 氏名
- 大塚浩文（おおつかひろふみ）
- 会社名
- 株式会社J＆Cカンパニー
- 事業内容
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経営に寄り添ったIT・DX化計画策定コンサル業務
新事業開始に伴うMVP開発
ソフトウエア開発、アプリ開発、Webシステム開発
サーバー、ネットワークインフラ構築
中小企業向け経営基盤「つながるワークス」クラウドサービスの提供
AI顔認証勤怠管理のご提供
IT人材育成
- 職種
- IT関連事業、人材育成事業
- 住所
-
〒701-1221
岡山県 岡山市北区芳賀5303番地 ORIC320号室
- 電話
-
086-286-8666
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土曜、日曜、祝日
- ホームページ
- https://www.jcc-ltd.com/
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担当大塚浩文（おおつかひろふみ）