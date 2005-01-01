スマートフォン教室 ／ 犬木舞プロの一番の強み

スマホ・タブレットの悩みに幅広く対応し情報モラル育成を促進

累計8000人以上の相談実績。個人・法人、年代を問わずスマートフォンやタブレットの操作・料金・手続き、SNS・アプリ関連まで幅広い悩みに対応。事業者向けIT活用コンサルティング、IT教育講座も開催。