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犬木舞

事業者から個人まで快適なスマホ利用をサポートするプロ

犬木舞（いぬきまい） ／ スマートフォン教室

スマホ塾まいふぉん

プロフィール

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スマートフォン教室 ／ 犬木舞プロの一番の強み

スマホ・タブレットの悩みに幅広く対応し情報モラル育成を促進

累計8000人以上の相談実績。個人・法人、年代を問わずスマートフォンやタブレットの操作・料金・手続き、SNS・アプリ関連まで幅広い悩みに対応。事業者向けIT活用コンサルティング、IT教育講座も開催。

経歴

スマホ塾まいふぉん代表。
1993年生まれ。長崎県諫早市出身。
福岡・東京・長崎で暮らしながら演劇スタッフ、飲食店・携帯ショップ勤務を経験。
2021年、スマホ塾まいふぉんを創業。

DATA

氏名
犬木舞（いぬきまい）
教室名
スマホ塾まいふぉん
事業内容
スマホ・タブレットの個別・グループ指導
スマホ料金診断／手続きサポート
事業者・個人向け講座（スマホ・SNS・アプリ等）
職種
スマートフォン教室
住所
〒856-0041
長崎県 大村市徳泉川内町849-7
営業時間
10:00～19:00
定休日
不定休
ホームページ
https://sumahojukumyphone.wixsite.com/official
メールアドレス
sumahojuku.myphone@outlook.jp
公式Instagram
https://www.instagram.com/sumahojukumyphone/
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