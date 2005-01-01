事業者から個人まで快適なスマホ利用をサポートするプロ
スマホ塾まいふぉん
プロフィール
スマートフォン教室 ／ 犬木舞プロの一番の強み
スマホ・タブレットの悩みに幅広く対応し情報モラル育成を促進
累計8000人以上の相談実績。個人・法人、年代を問わずスマートフォンやタブレットの操作・料金・手続き、SNS・アプリ関連まで幅広い悩みに対応。事業者向けIT活用コンサルティング、IT教育講座も開催。
経歴
スマホ塾まいふぉん代表。
1993年生まれ。長崎県諫早市出身。
福岡・東京・長崎で暮らしながら演劇スタッフ、飲食店・携帯ショップ勤務を経験。
2021年、スマホ塾まいふぉんを創業。
DATA
- 氏名
- 犬木舞（いぬきまい）
- 教室名
- スマホ塾まいふぉん
- 事業内容
-
スマホ・タブレットの個別・グループ指導
スマホ料金診断／手続きサポート
事業者・個人向け講座（スマホ・SNS・アプリ等）
- 職種
- スマートフォン教室
- 住所
-
〒856-0041
長崎県 大村市徳泉川内町849-7
- 営業時間
- 10:00～19:00
- 定休日
- 不定休
- メールアドレス
- sumahojuku.myphone@outlook.jp
- 公式Instagram
- https://www.instagram.com/sumahojukumyphone/