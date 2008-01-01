プロフィール

経歴

大手小売業で、10年以上店舗開発業務に従事。主に投資計画の作成やデベロッパーとしての管理業務を担当。

2008年 「仙台ライフプランニング株式会社」設立。



＜その他の活動＞

2019年～現在 東北学院大学 経済学部 経済学科 非常勤講師（ファイナンシャル・プランニング技能検定取得講座）

2013年～現在 自衛隊 業務管理教育 講師

