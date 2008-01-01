家族目線でライフプラン（人生設計）をサポートするプロ
仙台ライフプランニング株式会社
- お電話での
お問い合わせ
- 080-3492-8199
プロフィール
ファイナンシャル・プランナー ／ 原田真夫プロの一番の強み
中立の立場で、家族の思いに寄り添う高精度のライフプランを作成
独立系FPとして15年以上、ライフプランニングを主とした家計相談を行っています。相談者との対話を重視したキャッシュフロー表作成や、作成後のフォローによる微調整などで精度の高い内容に仕上げます。
経歴
大手小売業で、10年以上店舗開発業務に従事。主に投資計画の作成やデベロッパーとしての管理業務を担当。
2008年 「仙台ライフプランニング株式会社」設立。
＜その他の活動＞
2019年～現在 東北学院大学 経済学部 経済学科 非常勤講師（ファイナンシャル・プランニング技能検定取得講座）
2013年～現在 自衛隊 業務管理教育 講師
DATA
- 氏名
- 原田真夫（はらだまさお）
- 会社名
- 仙台ライフプランニング株式会社
- 事業内容
-
・ライフプラン作成
・各種相談：資産運用・資産形成、保険の見直し、住宅ローン、教育資金、年金など
- 職種
- ファイナンシャル・プランナー
- 資格
- 日本FP協会認定 CFP®
- 住所
-
〒981-3205
宮城県 仙台市泉区紫山4-22-20
- 営業時間
- 9:00～21:00
- 定休日
- 不定休 ※土・日曜、祝日も対応
- ホームページ
- https://sendai-lp.jp/
原田真夫プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
仙台ライフプランニング株式会社
担当原田真夫（はらだまさお）