投資家ファーストの資産運用・資産形成アドバイスを行うプロ
山内雄一郎（やまうちゆういちろう） ／ 独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA：independent financial advisor）
株式会社YSKライフコンサルタンツ
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- 075-708-8432
プロフィール
独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA：independent financial advisor） ／ 山内雄一郎プロの一番の強み
独立・中立の立場で資産運用のアドバイスを行います
金融機関に属さず、中立的な立場でお客さまのニーズと利益を最優先にアドバイスを行います。お客さまのお考えやライフプランをお伺いした上で幅広い選択肢の中からベストなものをご提案いたします。
経歴
同志社大学商学部卒業。
2007年 日興コーディアル証券（現：SMBC日興証券）に入社
2018年 株式会社YSKライフコンサルタンツ設立
DATA
- 氏名
- 山内雄一郎（やまうちゆういちろう）
- 会社名
- 株式会社YSKライフコンサルタンツ
- 事業内容
- ■ 金融商品仲介業
- 職種
- IFA(Independent Financial Advisor)
- 資格
-
・FP2級技能士
・相続診断士
- 住所
-
〒600-8432
京都府 京都市下京区仏光寺通新町東入る 糸屋町215-1 502号
- 電話
-
075-708-8432
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- ホームページ
- https://ysklc.co.jp/
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担当山内雄一郎（やまうちゆういちろう）