独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA：independent financial advisor） ／ 山内雄一郎プロの一番の強み

独立・中立の立場で資産運用のアドバイスを行います

金融機関に属さず、中立的な立場でお客さまのニーズと利益を最優先にアドバイスを行います。お客さまのお考えやライフプランをお伺いした上で幅広い選択肢の中からベストなものをご提案いたします。