労働法・会社法に強い企業法務のプロ
弁護士法人田中彰寿法律事務所
- お電話での
お問い合わせ
- 075-222-2405
プロフィール
弁護士 ／ 田中継貴プロの一番の強み
労働組合対応や株主間紛争、不当要求対策など幅広い事件で実績
100社以上の顧問先企業を抱え、日常業務から訴訟まで幅広い実績を誇ります。労働法・会社法を得意とし、産業保健分野や労働組合との団体交渉、株主間紛争、暴力団・不当要求対策まで企業の法的リスクに備えます。
経歴
2009年 京都弁護士会登録。「弁護士法人田中彰寿法律事務所」入所
2017年7月 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会幹事就任（～2018年度）
2019年4月 京都弁護士会民暴・非弁取締委員会委員長就任（2019年度）
2020年4月 京都弁護士会副会長就任（2020年度）
2021年4月 「弁護士法人田中彰寿法律事務所」代表社員所長就任
DATA
- 氏名
- 田中継貴（たなかつぐたか）
- 事務所名
- 弁護士法人田中彰寿法律事務所
- 事業内容
- 企業法務／労働法務／事業承継・M＆A／危機管理／不動産の売買・賃貸借／法律相談／相続・遺産分割／離婚／交通事故／債務整理／医療事件／消費者問題／刑事事件・少年事件 ほか
- 職種
- 弁護士
- 資格
- 弁護士
- 住所
-
〒604-0864
京都府 京都市中京区両替町通夷川上ル松竹町129番地
- 電話
-
075-222-2405
- 営業時間
- 平日 9:00～19:00
- 定休日
- 土曜・日曜日、祝日、年末年始、お盆 ※企業からの新規の相談は定休日（年末年始等除く）も電話にて可能
- ホームページ
- http://www.tanaka-law.net/
田中継貴プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
弁護士法人田中彰寿法律事務所
担当田中継貴（たなかつぐたか）