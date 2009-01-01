プロフィール

経歴

2009年 京都弁護士会登録。「弁護士法人田中彰寿法律事務所」入所

2017年7月 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会幹事就任（～2018年度）

2019年4月 京都弁護士会民暴・非弁取締委員会委員長就任（2019年度）

2020年4月 京都弁護士会副会長就任（2020年度）

2021年4月 「弁護士法人田中彰寿法律事務所」代表社員所長就任

