総務・経理部長経験を発揮し、中小企業のガバナンスを強化
総務・経理部長をはじめ、30年以上の管理部門経験を活かし、中小企業の基盤づくりをサポート。リスクマネジメントやコンプライアンス教育を含めた内部統制を整備し、ガバナンスを強化、企業の成長を後押しします。
バックオフィス部門の参謀役として、中小企業の基盤づくりを支援
総務・経理などのバックオフィスから経営を支えるプロ
資格
中小企業診断士
行政書士
第一種衛生管理者
日商簿記検定2級
ビジネス会計検定2級
メンタルヘルス・マネジメントⅡ種（ラインケアコース）
メンタルヘルス・マネジメントⅢ種（セルフケアコース）
事業者情報
- 氏名
- 田丸伸二（たまるしんじ）
- 職種
-
中小企業診断士
- 会社名
- たまる中小企業診断士事務所
- 事業内容
- ・バックオフィス（管理部門）のアドバイザー業務：内部統制構築、リスクマネジメント、コンプライアンス・ハラスメント教育、業務効率化など
・経営支援：経営理念策定、事業計画策定など
- 住所
-
〒611-0027
京都府宇治市羽拍子町
- 営業時間
- 9:00～17:00
- ホームページ
- https://www.instagram.com/tam_smec/
