相続税の対策と申告の相談に応じる税務のプロ
神野裕一税理士事務所
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プロフィール
税理士 ／ 神野裕一プロの一番の強み
豊富な相続税対策、申告の経験と選択肢の提案
豊富な相続税対策と相続税申告の経験に裏打ちされた税務相談。解決法は、相談者が納得した上で選択ができるよう、数案のシミュレーションを提案。相談者が抱く不安をしっかりサポート。
DATA
- 氏名
- 神野裕一（じんのゆういち）
- 事務所名
- 神野裕一税理士事務所
- 事業内容
- 相続税申告業務、相続関連業務
- 職種
- 税理士
- 資格
- 税理士
- 住所
-
〒600-8219
京都府 京都市下京区烏丸通七条西入中居町112 南波ロイヤルハイツ303号
- 営業時間
- 9:00〜17:00
- 定休日
- 土・日曜、祝日
- ホームページ
- https://jinnozeirishi.com/
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