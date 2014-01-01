心理学の専門性を生かしたメンタルヘルス・ハラスメント研修
長年にわたるカウンセリング経験をもとに、実践的なメンタルヘルスやハラスメント対策研修を提供。誰もが快適に働ける「問題が起こりにくい職場づくり」を導きます。就業規則の見直しや労務支援にも対応
カウンセリング経験も豊富な人事労務のプロ
資格
特定社会保険労務士
公認心理師
事業者情報
- 氏名
- 舩越克真（ふなこしかつまさ）
- 職種
-
社会保険労務士
- 会社名
- 舩越社会保険労務士事務所
- 事業内容
- 人事労務に関する研修：メンタルヘルス、ハラスメント対策、心理的安全性の向上 など
人事労務コンサルタント：就業規則の作成・見直し など
社会保険、労働に関する業務代行
- 住所
-
〒606-0004
京都府京都市左京区岩倉北池田町67-6
- 営業時間
- 9:00～18:00
- ホームページ
- https://funakoshisharoshi.jp/
