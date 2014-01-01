地元の頼れるプロが集まる
舩越克真プロ

舩越克真

社会保険労務士

舩越克真プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
京都新聞
舩越克真プロ
舩越克真

社会保険労務士

舩越社会保険労務士事務所

舩越克真プロは京都新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ京都の登録専門家です

心理学の専門性を生かしたメンタルヘルス・ハラスメント研修

長年にわたるカウンセリング経験をもとに、実践的なメンタルヘルスやハラスメント対策研修を提供。誰もが快適に働ける「問題が起こりにくい職場づくり」を導きます。就業規則の見直しや労務支援にも対応

社会保険労務士×公認心理師のダブルライセンスで、働く人に快適な職場づくりを支援

カウンセリング経験も豊富な人事労務のプロ

資格

特定社会保険労務士
公認心理師

事業者情報

氏名
舩越克真（ふなこしかつまさ）
職種
社会保険労務士
社会保険労務士
会社名
舩越社会保険労務士事務所
事業内容
人事労務に関する研修：メンタルヘルス、ハラスメント対策、心理的安全性の向上　など
人事労務コンサルタント：就業規則の作成・見直し　など
社会保険、労働に関する業務代行
住所
〒606-0004
京都府京都市左京区岩倉北池田町67-6
地図を見る
営業時間
9:00～18:00
ホームページ
https://funakoshisharoshi.jp/

