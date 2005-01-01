プロフィール

実績

【講演・研修・セミナー】

AM=アンガーマネジメント

〇テーマ／企業研修

介護職のためのAM、リーダーのためのAMとチームビルディング、信用される叱り方とコミュニケーション力、上手に叱って信頼される経営者に、信頼関係を築くためのAM、リーダーに必要な対話力、仕事への取り組み方が変わるモチベーション向上、ハラスメント防止～風通しの良い職場環境を目指して～



〇テーマ／子育て（学校）

子育てに活かすAM、～親子でハッピーに～イライラ子育てから笑顔の子育てへ、子どもとの信頼関係を作るAM、AMで見つめる人との向き合い方、AMで学ぶ子供との良い関係構築＆叱り方講座



〇テーマ／生活

シニアのためのAM、健康のための怒りのコントロール法、あおり運転防止のためのAM、今日から実践できる怒りのコントロール術～アンガーマネジメント～



（行政／教育関係）

・国土交通省 四国地方整備局

・高松市教育委員会

・香川県観音寺市

・徳島県三好郡東みよし町

・香川県三木町地域包括センター

・香川県三豊市PTA連絡協議会

・香川県坂出市PTA連絡協議会

・香川県児童館連絡協議会

・高松市生涯学習センター

・高松市立栗林小学校PTA

・高松市立一宮小学校PTA

・高松市コミュニティ協議会連合会

・高松市子ども会育成連絡協議会

・高松大手前中学校

・高松市立一宮小学校・庵治小学校・木太小学校・弦打小学校

古高松南小学校・林小学校・木太南小学校・下笠居小学校

亀阜小学校・香川大学附属高松小学校

・高松市立栗山幼稚園・高松市立聖母幼稚園

（企業／一般）

・社会福祉法人観音寺市社会福祉協議会

・社会福祉法人 健祥会

・（一社）介護労働安定センター

・徳島県看護協会

・かがわ総合リハビリテーションセンター

・恩賜財団母子愛育会香川県支部

・健康保険組合連合会 香川支部

・医療法人祥樹会 赤磐皮膚科形成外科

・香川県土地家屋調査士会

・香川県社会保険労務士会西支部

・香川県中小企業家同友会高松第4支部

・香川県丸亀市倫理法人会

・介護老人保健施設 悠々荘

・タダノエンジニアリング㈱

・坂出コスモ興産㈱

・㈱エス

・オートモールジャパン

・リビングココイチ

・リビングカルチャー高松 その他多数



●出講テーマ

アンガーマネジメント、コーチング、リーダーシップ、コミュニケーション、メンタルヘルス、ワークライフバランス、子育て など

