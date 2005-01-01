未来を変えるアンガーマネジメント・コーチングのプロ
まちだ社会保険労務士事務所
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プロフィール
社会保険労務士 ／ 町田仁美プロの一番の強み
アンガーマネジメント・NLPコーチングで「気づき」を楽しめる
アンガーマネジメントとNLPコーチングで感情面、社会保険労務士として論理面、この両面からアプローチした体感型研修やセッションにより、自ら気づき、行動しやすくなると定評がある
経歴
自身の子育て中のイライラ、社会保険労務士として労働相談を受けることで、アンガーマネジメントの必要性を実感し、日本アンガーマネジメント協会認定ファシリテーターとなる。協会の認定講座だけでなく、香川県内外を問わず、行政機関研修、企業研修、カルチャーセンター、PTAや家庭教育学級等でも登壇。高松市子育て力向上応援講座の講師としても活動。2005年、社会保険労務士試験合格。その後、社会保険労務士事務所、雇用能力開発機構勤務を経て、2013年、まちだ社会保険労務士事務所開業。2016年、アンガーマネジメントファシリテーター認定。2017年、アンガーマネジメントシニアファシリテーター認定。2018年、米国NLP協会マスタープラクティショナー認定。2019年、米国NLP協会認定NLPコーチ認定。
実績
【講演・研修・セミナー】
AM=アンガーマネジメント
〇テーマ／企業研修
介護職のためのAM、リーダーのためのAMとチームビルディング、信用される叱り方とコミュニケーション力、上手に叱って信頼される経営者に、信頼関係を築くためのAM、リーダーに必要な対話力、仕事への取り組み方が変わるモチベーション向上、ハラスメント防止～風通しの良い職場環境を目指して～
〇テーマ／子育て（学校）
子育てに活かすAM、～親子でハッピーに～イライラ子育てから笑顔の子育てへ、子どもとの信頼関係を作るAM、AMで見つめる人との向き合い方、AMで学ぶ子供との良い関係構築＆叱り方講座
〇テーマ／生活
シニアのためのAM、健康のための怒りのコントロール法、あおり運転防止のためのAM、今日から実践できる怒りのコントロール術～アンガーマネジメント～
（行政／教育関係）
・国土交通省 四国地方整備局
・高松市教育委員会
・香川県観音寺市
・徳島県三好郡東みよし町
・香川県三木町地域包括センター
・香川県三豊市PTA連絡協議会
・香川県坂出市PTA連絡協議会
・香川県児童館連絡協議会
・高松市生涯学習センター
・高松市立栗林小学校PTA
・高松市立一宮小学校PTA
・高松市コミュニティ協議会連合会
・高松市子ども会育成連絡協議会
・高松大手前中学校
・高松市立一宮小学校・庵治小学校・木太小学校・弦打小学校
古高松南小学校・林小学校・木太南小学校・下笠居小学校
亀阜小学校・香川大学附属高松小学校
・高松市立栗山幼稚園・高松市立聖母幼稚園
（企業／一般）
・社会福祉法人観音寺市社会福祉協議会
・社会福祉法人 健祥会
・（一社）介護労働安定センター
・徳島県看護協会
・かがわ総合リハビリテーションセンター
・恩賜財団母子愛育会香川県支部
・健康保険組合連合会 香川支部
・医療法人祥樹会 赤磐皮膚科形成外科
・香川県土地家屋調査士会
・香川県社会保険労務士会西支部
・香川県中小企業家同友会高松第4支部
・香川県丸亀市倫理法人会
・介護老人保健施設 悠々荘
・タダノエンジニアリング㈱
・坂出コスモ興産㈱
・㈱エス
・オートモールジャパン
・リビングココイチ
・リビングカルチャー高松 その他多数
●出講テーマ
アンガーマネジメント、コーチング、リーダーシップ、コミュニケーション、メンタルヘルス、ワークライフバランス、子育て など
DATA
- 氏名
- 町田仁美（まちだひとみ）
- 事務所名
- まちだ社会保険労務士事務所
- 事業内容
-
（1）社会保険労務士業
■ 労災保険・雇用保険の諸手続
■ 健康保険・厚生年金保険の諸手続
■人事労務に関する諸問題の相談指導
■就業規則等の諸規程作成、見直し
■労務管理研修
(2)アンガーマネジメント・コーチング・コミュニケーション研修・セミナー・講演
(3)個人セッション
- 取扱分野
-
● アンガーマネジメント（アンガーマネジメントコンサルティング）
●NLPコーチング、コミュニケーション、働き方改革
- 特徴
-
感情面（エモーショナル）、論理面（ロジカル）の両方からアプローチ
多くは気づいていないことが問題。「気づき」を大事にした研修です。
気づくからこそ行動が変化します。
研修は、気づきを促すグループワーク等、体感できる参加型のプログラムです。
- 職種
-
社会保険労務士（香川県社会保険労務士会所属）
研修講師
- 資格
-
◆ 社会保険労務士
◆米国NLP™協会認定NLPコーチ
◆アンガーマネジメントシニアファシリテーター™
◆アンガーマネジメントコンサルタント™
◆アンガーマネジメントトレーナー™
◆アンガーマネジメント叱り方トレーナー™
◆アンガーマネジメントハラスメント防止アドバイザー™
◆アンガーマネジメントティーンインストラクタートレーナー™
◆アンガーマネジメントキッズインストラクタートレーナー™
◆アンガーマネジメントアドバイザー™
◆アンガーマネジメントハラスメント防止アドバイザー
◆日本コミュニケーションカード活用推進協会アドバイザー
◆2級FP技能士・AFP
- 住所
-
〒761-8085
香川県 高松市寺井町31番地3
- 電話
-
087-814-4651
- 営業時間
-
9:00～17:00（お電話での問い合わせ）
※ 業務に関するお問い合わせ・お見積もりは、ホームページ内のメールフォームをご活用ください。不在の場合は、メッセージをお願いいたします。折り返し連絡いたします。
- 定休日
- 土・日曜、祝日（コーチングやセミナーは応相談）
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担当町田仁美（まちだひとみ）