リンパ浮腫療法士 ／ 瀧沢恵美子プロの一番の強み

がんの手術後や放射線治療後の後遺症リンパ浮腫の悩みに向き合う

がんの手術・放射線治療後の後遺症リンパ浮腫の悩みに、生活や運動指導、スキンケア・リンパドレナージ・複合的理学療法で早期に介入。デリケート部位浮腫対応の女性用下着を開発。精神的ダメージ予防にも寄り添う。