術後浮腫の悩みに早期に介入し悪化を防ぐプロ
リンパルーム エミーナ
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プロフィール
リンパ浮腫療法士 ／ 瀧沢恵美子プロの一番の強み
がんの手術後や放射線治療後の後遺症リンパ浮腫の悩みに向き合う
がんの手術・放射線治療後の後遺症リンパ浮腫の悩みに、生活や運動指導、スキンケア・リンパドレナージ・複合的理学療法で早期に介入。デリケート部位浮腫対応の女性用下着を開発。精神的ダメージ予防にも寄り添う。
DATA
- 氏名
- 瀧沢恵美子（たきさわえみこ）
- 屋号
- リンパルーム エミーナ
- 事業内容
-
リンパドレナージ
マッサージ、あんま、指圧
訪問リンパドレナージ
デリケート部位浮腫ケア用パッド・ケアショーツの開発・販売
- 職種
- リンパ浮腫療法士
- 資格
-
リンパ浮腫療法士
あん摩マッサージ指圧師
- 住所
-
〒020-0834
岩手県 盛岡市永井20-7-8
- 電話
-
019-637-5175
- 営業時間
-
9：00～19：00
完全予約制（相談予約の受け付けは15:00～17:00）
- 定休日
- 水曜
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担当瀧沢恵美子（たきさわえみこ）