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中谷一志

産業機械制御システムと電気工事のプロ

中谷一志（なかたにひとし） ／ 電気制御システム・電気工事

東伸電機工業株式会社

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076-258-5669

プロフィール

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電気制御システム・電気工事 ／ 中谷一志プロの一番の強み

電気制御システムの設計・製作から施工までワンストップで対応

電気制御システムの構築と、現場での施工工事に、より高い技術力とサービスを提供。グループ企業と共に、高圧受電設備から低圧電源供給のほか、産業機械制御までのさまざまな分野に対応します。

DATA

氏名
中谷一志（なかたにひとし）
会社名
東伸電機工業株式会社
事業内容
制御盤　設計・製作・据付・施工
マイコン基板　設計・製作
マイコンソフトウェア製作
FAソフトウェア製作
一般電気工事
変電所、発電所での制御系工事
光、LANケーブル工事
プラント設備電気工事
職種
電気制御システム・電気工事
資格
一般建設業許可
住所
〒920-3104
石川県 金沢市八田町東951
電話
076-258-5669
営業時間
8：15～17：15
定休日
土・日・祝日
ホームページ
https://www.toushin.co.jp
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