産業機械制御システムと電気工事のプロ
東伸電機工業株式会社
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プロフィール
電気制御システム・電気工事 ／ 中谷一志プロの一番の強み
電気制御システムの設計・製作から施工までワンストップで対応
電気制御システムの構築と、現場での施工工事に、より高い技術力とサービスを提供。グループ企業と共に、高圧受電設備から低圧電源供給のほか、産業機械制御までのさまざまな分野に対応します。
DATA
- 氏名
- 中谷一志（なかたにひとし）
- 会社名
- 東伸電機工業株式会社
- 事業内容
-
制御盤 設計・製作・据付・施工
マイコン基板 設計・製作
マイコンソフトウェア製作
FAソフトウェア製作
一般電気工事
変電所、発電所での制御系工事
光、LANケーブル工事
プラント設備電気工事
- 職種
- 電気制御システム・電気工事
- 資格
- 一般建設業許可
- 住所
-
〒920-3104
石川県 金沢市八田町東951
- 電話
-
076-258-5669
- 営業時間
- 8：15～17：15
- 定休日
- 土・日・祝日
- ホームページ
- https://www.toushin.co.jp
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担当中谷一志（なかたにひとし）