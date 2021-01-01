地域資源を活用し各分野の仲間とともに姫路の未来をつくるプロ
一般社団法人 Social Eight
プロフィール
一般社団法人代表理事 ／ 松尾礼プロの一番の強み
地域の課題解決に向け各分野のプロの力を結集
多世代、異業種が交流するイベントや教育プログラム等を実施。IT活用、青少年への教育、スポーツ・観光振興など各分野の“姫路愛”あふれるプロフェッショナルがチームを組み、地域の課題解決を目指します。
経歴
・みずほ銀行出向
・第一フロンティア生命保険 株式会社 Chief Sustainnability Officer
・姫路ふるさと大使
・一般社団法人 Social Eight代表理事
兵庫県姫路市出身。2021年4月、一般社団法人 Social Eightを設立し代表理事に就任。
DATA
- 氏名
- 松尾礼（まつおあや）
- 会社名
- 一般社団法人 Social Eight
- 事業内容
-
1．子育て支援・青少年への教育・育成に関する事業
2．IT・ICT活用推進に関する事業
3．健康増進に関する事業
4．スポーツ振興に関する事業
5．ライフプランサポートに関する事業
6．ジェンダー平等に関する事業
7．観光及び産業振興に関する事業
8．その他、地域貢献、地域活性に関する事業
9．前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
- 職種
- 一般社団法人代表理事
- 住所
-
〒672-8071
兵庫県 姫路市飾磨区構5-158-1
- 営業時間
-
9:00～17:00
※メール問い合わせは随時受け付け
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://social-eight.com/