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松尾礼

地域資源を活用し各分野の仲間とともに姫路の未来をつくるプロ

松尾礼（まつおあや） ／ 一般社団法人代表理事

一般社団法人 Social Eight

プロフィール

松尾礼プロの写真

一般社団法人代表理事 ／ 松尾礼プロの一番の強み

地域の課題解決に向け各分野のプロの力を結集

多世代、異業種が交流するイベントや教育プログラム等を実施。IT活用、青少年への教育、スポーツ・観光振興など各分野の“姫路愛”あふれるプロフェッショナルがチームを組み、地域の課題解決を目指します。

経歴

・みずほ銀行出向
・第一フロンティア生命保険 株式会社　Chief Sustainnability Officer
・姫路ふるさと大使
・一般社団法人 Social Eight代表理事

兵庫県姫路市出身。2021年4月、一般社団法人 Social Eightを設立し代表理事に就任。

DATA

氏名
松尾礼（まつおあや）
会社名
一般社団法人 Social Eight
事業内容
1．子育て支援・青少年への教育・育成に関する事業
2．IT・ICT活用推進に関する事業
3．健康増進に関する事業
4．スポーツ振興に関する事業
5．ライフプランサポートに関する事業
6．ジェンダー平等に関する事業
7．観光及び産業振興に関する事業
8．その他、地域貢献、地域活性に関する事業
9．前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
職種
一般社団法人代表理事
住所
〒672-8071
兵庫県 姫路市飾磨区構5-158-1
営業時間
9:00～17:00
※メール問い合わせは随時受け付け
定休日
不定休
ホームページ
https://social-eight.com/
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お問い合わせ

松尾礼

一般社団法人 Social Eight

担当松尾礼（まつおあや）

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