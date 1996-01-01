がんの早期発見・早期治療・予防に取り組む消化器内視鏡のプロ
医療法人社団 芦屋三戸岡クリニック
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プロフィール
医師 ／ 三戸岡英樹プロの一番の強み
長年の経験で培った内視鏡技術、先進の医療機器による高度な医療
内視鏡一筋40年。痛みや不安に配慮した大腸内視鏡検査・治療に取り組んでいる。腸管洗浄液を飲まない大腸内視鏡・大腸カプセル検査・日帰り大腸ポリープ・がん手術に対応。
経歴
1980年（昭和55年） 3月神戸大学医学部医学科 卒業
1980年（昭和55年） 11月 ～神戸大学医学部附属病院第二内科 研修医
1981年（昭和56年） 7月 ～須磨赤十字病院内科 医員
1983年（昭和58年） 7月 ～神戸大学第二内科 医員
1985年（昭和60年） 7月 ～神戸海岸病院内科 医員
1989年（平成元年） 3月 神戸大学にて学位取得・医学博士
1989年（平成元年） 5月 ～神戸海岸病院内科 医長
1994年（平成 6年）4月 ～ 神戸海岸病院内科 内科 部長
1994年（平成 6年）6月 ～神戸海星病院 内科 部長
1996年（平成 8年）7月 ～神戸海星病院 副院長・消化器病センター長
2006年（平成18年）4月 ～芦屋三戸岡クリニック 院長、神戸海星病院 消化器病センター 客員部長（兼務）
DATA
- 氏名
- 三戸岡英樹（みとおかひでき）
- 医院名
- 医療法人社団 芦屋三戸岡クリニック
- 診療科目
- 消化器内科・内科
- 職種
- 医師
- 資格
- 医師免許
- 住所
-
〒659-0093
兵庫県 芦屋市船戸町4-1-313 ラポルテ本館3F
- 電話
-
0797-35-8111
- 受付時間
-
月曜:8:30～11:00、13:00～19:00
火曜:14:30～19:00
木曜: 第1・3・5木曜 9:00～11:00、13:00～19:00 ※第2・4木曜は休診
金曜:13:00～19:00
土曜:8:30～11:00、13:00～19:00
- 定休日
- 水曜、第2・4木曜、日曜、祝日
- 診療内容
-
消化器内視鏡検査（胃カメラ・大腸カメラ）、消化器内視鏡治療（ポリペクトミー,EMR,ESDなど）、カプセル内視鏡検査診療はすべて自由診療です。
※費用の目安
胃内視鏡検査／5万円～、大腸内視鏡検査／8万円～、大腸カプセル内視鏡／8万円～、ESDを含む早期がん（胃・大腸・直腸）の日帰り手術／12万円～（診断込）
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担当三戸岡英樹（みとおかひでき）