整理収納の理論を通して心の中を整理する方法を伝えるプロ
zugvogel-3 渡り鳥さん商会
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プロフィール
整理収納アドバイザー ／ 長谷川絵里子プロの一番の強み
商品開発やセミナー開催で心も整う暮らし方をサポート
動作がスマートに見える財布やバッグなどの商品開発を行う整理収納アドバイザー。セミナーでは、物との向き合い方を通して、自分にとって必要なものは何なのかを見極め、心の中も整理できる方法を教えます。
DATA
- 氏名
- 長谷川絵里子（はせがわえりこ）
- 会社名
- zugvogel-3 渡り鳥さん商会
- 事業内容
- 布製品・革製品の商品開発、販売
- 職種
- 整理収納アドバイザー
- 資格
- 特定非営利活動法人ハウスキーピング協会 整理収納アドバイザー1級
- 住所
- 北海道 函館市
- 営業時間
- 10：00～17：00
- 定休日
- 毎週火・土・日
- ホームページ
- https://zugvogel-3.com/
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担当長谷川絵里子（はせがわえりこ）