段階的なデジタル導入で人と組織の活性化を促す
数千人のマネジメント経験をもとに、主にGoogleのサービス機能を活用し組織改革やコミュニケーションの活性化を仕組化。コストを抑えながら段階的に変化を促すスモールDXの推進に対応します。
マイベストプロ・インタビュー
段階的なデジタル化を進めるスモールDXで中小企業を支援。対話が生まれ、組織改善が実現する組織へ
千人のマネジメントで培った仕組化＆スモールDX支援のプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
資格
IT導入診断士
一般社団法人日本10Xデザイン協会 シニア10Xナビゲーター
事業者情報
- 氏名
- 大河内敬三（おおこうちけいぞう）
- 職種
-
DXコンサルタント
DXコンサルタント
- 会社名
- WishZoo合同会社
- 事業内容
- コンサルティング事業
コールセンター支援事業
管理者育成事業
DX学校 札幌中央校の運営事業
- 住所
-
〒001-0010
北海道札幌市北区北十条西3丁目23番地1 THE PEAK SAPPORO1階 BIZcomfort
- 営業時間
- -
- ホームページ
- https://wishzoo.jp/
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