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大河内敬三プロ

大河内敬三

DXコンサルタント

大河内敬三プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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大河内敬三

DXコンサルタント

WishZoo合同会社

大河内敬三プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ北海道の登録専門家です

段階的なデジタル導入で人と組織の活性化を促す

数千人のマネジメント経験をもとに、主にGoogleのサービス機能を活用し組織改革やコミュニケーションの活性化を仕組化。コストを抑えながら段階的に変化を促すスモールDXの推進に対応します。

マイベストプロ・インタビュー

段階的なデジタル化を進めるスモールDXで中小企業を支援。対話が生まれ、組織改善が実現する組織へ

千人のマネジメントで培った仕組化＆スモールDX支援のプロ

マイベストプロ北海道による取材記事

資格

IT導入診断士
一般社団法人日本10Xデザイン協会 シニア10Xナビゲーター

事業者情報

氏名
大河内敬三（おおこうちけいぞう）
職種
DXコンサルタント
DXコンサルタント
会社名
WishZoo合同会社
事業内容
コンサルティング事業
コールセンター支援事業
管理者育成事業
DX学校 札幌中央校の運営事業
住所
〒001-0010
北海道札幌市北区北十条西3丁目23番地1　THE PEAK SAPPORO1階　BIZcomfort
地図を見る
営業時間
-
ホームページ
https://wishzoo.jp/

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千人のマネジメントで培った仕組化＆スモールDX支援のプロ

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