経営と人事を横断して課題を整理する視点で支援
人事責任者や管理職としての経験をもとに、経営課題と人事領域を横断的に整理。採用から定着、制度設計まで一貫して支援し、企業と働く人の双方に配慮した仕組みづくりをサポートします。
マイベストプロ・インタビュー
軸は「人」。経営と人事をつなぎ、企業運営を支える
経営と人事を横断して支援する社会保険労務士業務のプロ
マイベストプロ北海道による取材記事
資格
社会保険労務士
キャリアコンサルタント
ハラスメントアドバイザー
事業者情報
- 氏名
- 松枝貴裕（まつえだたかひろ）
- 職種
-
社会保険労務士
社会保険労務士
- 会社名
- 社会保険労務士 まつえだ経営人事労務コンサルティングオフィス
- 事業内容
- 労働社会保険の書類作成・提出代行
就業規則作成
雇用保険・労災保険手続き
給与計算
労務相談
研修・セミナー
- 住所
-
〒070-0814
北海道旭川市川端町4条4丁目
- 営業時間
- 9:00～17:30
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- https://www.sr-matsueda.com/
プロのインタビューを読む
経営と人事を横断して支援する社会保険労務士業務のプロ