経営と人事を横断して課題を整理する視点で支援

人事責任者や管理職としての経験をもとに、経営課題と人事領域を横断的に整理。採用から定着、制度設計まで一貫して支援し、企業と働く人の双方に配慮した仕組みづくりをサポートします。