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社会保険労務士

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社会保険労務士　まつえだ経営人事労務コンサルティングオフィス

松枝貴裕プロは北海道テレビ放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ北海道の登録専門家です

経営と人事を横断して課題を整理する視点で支援

人事責任者や管理職としての経験をもとに、経営課題と人事領域を横断的に整理。採用から定着、制度設計まで一貫して支援し、企業と働く人の双方に配慮した仕組みづくりをサポートします。

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軸は「人」。経営と人事をつなぎ、企業運営を支える

経営と人事を横断して支援する社会保険労務士業務のプロ

マイベストプロ北海道による取材記事

資格

社会保険労務士
キャリアコンサルタント
ハラスメントアドバイザー

事業者情報

氏名
松枝貴裕（まつえだたかひろ）
職種
社会保険労務士
社会保険労務士
会社名
社会保険労務士　まつえだ経営人事労務コンサルティングオフィス
事業内容
労働社会保険の書類作成・提出代行
就業規則作成
雇用保険・労災保険手続き
給与計算
労務相談
研修・セミナー
住所
〒070-0814
北海道旭川市川端町4条4丁目
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営業時間
9:00～17:30
定休日
土日祝
ホームページ
https://www.sr-matsueda.com/

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