人材紹介業 ／ 小野寺弘樹プロの一番の強み

紹介料は年収の15％、医療・福祉業界の人材不足解消を目指す

紹介手数料を相場の半額程度に設定。採用コストを削減し、その分を社員の待遇改善に使うことで定着率を向上させ、さらなる採用コスト削減という好循環をサポート。医療・福祉分野の人材不足解消を目指します。