医療・福祉業界の人材紹介・採用支援のプロ
株式会社ReSTA
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プロフィール
人材紹介業 ／ 小野寺弘樹プロの一番の強み
紹介料は年収の15％、医療・福祉業界の人材不足解消を目指す
紹介手数料を相場の半額程度に設定。採用コストを削減し、その分を社員の待遇改善に使うことで定着率を向上させ、さらなる採用コスト削減という好循環をサポート。医療・福祉分野の人材不足解消を目指します。
DATA
- 氏名
- 小野寺弘樹（おのでらひろき）
- 会社名
- 株式会社ReSTA
- 事業内容
-
人材紹介事業
採用支援コンサルティング事業
求人媒体の運営
- 職種
- 人材紹介業
- 住所
-
〒001-0023
北海道 札幌市北区北23条西7丁目2-5
- 電話
-
011-555-3601
- 営業時間
- 9：00～18：00
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- https://resta-hr.co.jp/
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担当小野寺弘樹（おのでらひろき）