鍼灸師 ／ 陳晴儀プロの一番の強み

東洋医学に基づいた、はり・きゅうと徒手によるアプローチ

一人一人の体のサインを読み取り、不調の根本的な要因を探ります。東洋医学に基づいた徒手による物理療法をメインに、痛みや不安を軽減した施術で本来の体機能と笑顔を取り戻します。