体の不調サインを読み取り痛みや不安を軽減するプロ
りしん東洋医学治療院
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プロフィール
鍼灸師 ／ 陳晴儀プロの一番の強み
東洋医学に基づいた、はり・きゅうと徒手によるアプローチ
一人一人の体のサインを読み取り、不調の根本的な要因を探ります。東洋医学に基づいた徒手による物理療法をメインに、痛みや不安を軽減した施術で本来の体機能と笑顔を取り戻します。
DATA
- 氏名
- 陳晴儀（ちんせいぎ）
- 屋号
- りしん東洋医学治療院
- 事業内容
-
はり
きゅう
整体
- 職種
- 鍼灸師
- 資格
-
はり師
きゅう師
- 住所
-
〒791-8056
愛媛県 松山市別府町456-11
- 電話
-
089-906-8249
- 営業時間
-
平日 9：00〜12：30 15：00〜19：30
日・祝 予約のみ
- 定休日
- 木曜
- ホームページ
- https://www.reshin.net/
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りしん東洋医学治療院
担当陳晴儀（ちんせいぎ）