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陳晴儀

体の不調サインを読み取り痛みや不安を軽減するプロ

陳晴儀（ちんせいぎ） ／ 鍼灸師

りしん東洋医学治療院

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089-906-8249

プロフィール

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鍼灸師 ／ 陳晴儀プロの一番の強み

東洋医学に基づいた、はり・きゅうと徒手によるアプローチ

一人一人の体のサインを読み取り、不調の根本的な要因を探ります。東洋医学に基づいた徒手による物理療法をメインに、痛みや不安を軽減した施術で本来の体機能と笑顔を取り戻します。

DATA

氏名
陳晴儀（ちんせいぎ）
屋号
りしん東洋医学治療院
事業内容
はり
きゅう
整体
職種
鍼灸師
資格
はり師
きゅう師
住所
〒791-8056
愛媛県 松山市別府町456-11
電話
089-906-8249
営業時間
平日　9：00〜12：30　15：00〜19：30
日・祝　予約のみ
定休日
木曜
ホームページ
https://www.reshin.net/
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