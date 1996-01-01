米国発の片づけ術で仕事や生活をサポートするプロ
カタヅケシコウ
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プロフィール
ライフオーガナイザー ／ 濱名愛プロの一番の強み
米国発祥の片づけ術でオフィスや家の片づけをサポート
思考を整理し価値観を明確にして各企業や個人に合う片づけをコンサルティング。PC整理セミナー＆データ整理作業会、時間のオーガナイズ講座など開講。ブログやSNS、音声コンテンツで片づけのヒントも紹介。
経歴
1972年愛媛県宇和島市生まれ。地元の宇和島市の幼稚園、小・中学校を経て愛媛県立宇和島東高校を卒業。関西外国語大学短期学部米英語学科に進み、在学中に同大のハワイ校へ留学を経験した。卒業後、松山市の米国製品を扱う会社で約3年働いた後、1996年からワーキングホリデーで約1年間、豪州へ。帰国後、宇和島市の英会話学校勤務を経て、1999年に東京の外資系企業に入社。外国人社長付き秘書でスタート、国際物流、生産管理に携わる。社内業務プロセス改善プロジェクトも経験した。2012年に出産し、家事や育児、仕事に追われ部屋が乱れた際、「ライフオーガナイズ®」という片づけ術と出合う。ライフオーガナイザー®一級の資格取得に向けて勉強していた2016年、父の病気を機に一家で松山市へ移住。1年間、愛媛県の職業訓練校で建築を学び、2018年に開業した。
DATA
- 氏名
- 濱名愛（はまなあい）
- 会社名
- カタヅケシコウ
- 事業内容
- 一般向け片づけ講座、企業研修、整理収納サポート、執筆
- 職種
- ライフオーガナイザー
- 資格
-
ライフオーガナイザー®️1級
オフィスオーガナイザー®︎
- 住所
-
〒791-8013
愛媛県 松山市
- 営業時間
- 平日9:00～17:00
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- https://katazukeshikou.com/
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担当濱名愛（はまなあい）