プロフィール

経歴

1972年愛媛県宇和島市生まれ。地元の宇和島市の幼稚園、小・中学校を経て愛媛県立宇和島東高校を卒業。関西外国語大学短期学部米英語学科に進み、在学中に同大のハワイ校へ留学を経験した。卒業後、松山市の米国製品を扱う会社で約3年働いた後、1996年からワーキングホリデーで約1年間、豪州へ。帰国後、宇和島市の英会話学校勤務を経て、1999年に東京の外資系企業に入社。外国人社長付き秘書でスタート、国際物流、生産管理に携わる。社内業務プロセス改善プロジェクトも経験した。2012年に出産し、家事や育児、仕事に追われ部屋が乱れた際、「ライフオーガナイズ®」という片づけ術と出合う。ライフオーガナイザー®一級の資格取得に向けて勉強していた2016年、父の病気を機に一家で松山市へ移住。1年間、愛媛県の職業訓練校で建築を学び、2018年に開業した。

