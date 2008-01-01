プロフィール

経歴

2008年 ニューヨーク州立大学政治学部 卒業

2012年 慶應義塾法科大学院 卒業

2013年 弁護士法人中央総合法律事務所 勤務

2015年 Freshfields Bruckhaus Deringer法律事務所 勤務

2020年 株式会社Paidy 勤務

2023年 「チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所」開設

