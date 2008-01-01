子連れ離婚の不安に寄り添い、子どもの権利を長期的に守る弁護士
チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所
プロフィール
弁護士 ／ 佐々木裕介プロの一番の強み
養育費や面会の取り決めから養育費支払保証まで一貫したサポート
「失敗しない子連れ離婚」をテーマに、主に子連れ離婚・養育費の支払不安を解消して離婚を解決に導きます。弁護士、行政書士、養育費保証会社が連携して「離婚公正証書」作成サポートを着手金無料でご提供。
経歴
2008年 ニューヨーク州立大学政治学部 卒業
2012年 慶應義塾法科大学院 卒業
2013年 弁護士法人中央総合法律事務所 勤務
2015年 Freshfields Bruckhaus Deringer法律事務所 勤務
2020年 株式会社Paidy 勤務
2023年 「チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所」開設
DATA
- 氏名
- 佐々木裕介（ささきゆうすけ）
- 会社名
- チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所
- 事業内容
-
離婚・養育費に関わる法律相談
■弁護士サービス
協議離婚、調停離婚、慰謝料請求、養育費の回収等
■行政書士サービス
離婚協議書作成、公正証書手続きサポート ほか
- 職種
- 弁護士
- 資格
-
弁護士
行政書士
- 住所
-
〒275-0016
千葉県 習志野市津田沼1-3-11 昭和第3ビル6階
- 営業時間
-
9:00～18:00
※要予約で21:00～23:00も対応。定休日の対応は要相談
- 定休日
- 土・日曜、祝日
- 養育費の支払保証について
-
お申し込みいただくと3つのサービスを受けられます。
1. 離婚後の養育費の回収代行
2. 養育費不払い時の支払保証
3. 相手方に対する支払督促や強制執行の弁護士費用保証
詳しくはこちら：https://childsupport.co.jp/
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担当佐々木裕介（ささきゆうすけ）